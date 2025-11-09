Tokenomi Stand With Crypto Fund (SWC)
Tokenomi & Analisis Harga Stand With Crypto Fund (SWC)
Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Stand With Crypto Fund (SWC), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.
Informasi Stand With Crypto Fund (SWC)
A charity memecoin on Base donating 100% of trading fees to the Stand With Crypto movement.
Stand With Crypto Fund (SWC) is a charity-focused token on the Base blockchain designed to support the Stand With Crypto initiative. Every transaction incurs a 5% automated tax, with 100% of collected funds sent directly to the official Stand With Crypto donation wallet. SWC operates with no developer tax or private allocations. The project aligns with Coinbase’s Stand With Crypto campaign to defend digital asset innovation, advance pro-crypto policy, and strengthen crypto advocacy worldwide.
Tokenomi Stand With Crypto Fund (SWC): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi Stand With Crypto Fund (SWC) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token SWC yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token SWC yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi SWC, jelajahi harga live token SWC!
Prediksi Harga SWC
Ingin mengetahui arah SWC? Halaman prediksi harga SWC kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.
