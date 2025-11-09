Tokenomi TRADESMAN (TRADIE)
TRADESMAN is a crypto currency built on the Solana blockchain. The goal of TRADESMAN is to educate other hard working blue collar men into the world of crypto to help the futures of the people who build our world brick by brick.
TRADESMAN was created on the 8th September 2025 and our team is based in Sydney, Australia. TRADESMAN is a reward tax token which uses a 10% tax which is then used to distribute bitcoin to all holders, the more you hold the more rewards you will make.
Our goal is to educate as many tradesman as we can into crypto and help guide their way through their crypto journey to improve the lives of those who work physically to make the world a better place.
The token was launched through a launchpad called "RevShare" They allowed tokens to create a tax on the token which will then be distributed to holders so everybody wins equally!
Tokenomi TRADESMAN (TRADIE): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi TRADESMAN (TRADIE) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token TRADIE yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token TRADIE yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi TRADIE, jelajahi harga live token TRADIE!
