Tokenomi Trevee Staked Plasma USD (SPLUSD)

Tokenomi Trevee Staked Plasma USD (SPLUSD)

Telusuri wawasan utama tentang Trevee Staked Plasma USD (SPLUSD), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 13:18:43 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga Trevee Staked Plasma USD (SPLUSD)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Trevee Staked Plasma USD (SPLUSD), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 38.02M
$ 38.02M$ 38.02M
Total Suplai:
$ 41.85M
$ 41.85M$ 41.85M
Suplai yang Beredar:
$ 41.85M
$ 41.85M$ 41.85M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 38.02M
$ 38.02M$ 38.02M
All-Time High:
$ 1.004
$ 1.004$ 1.004
All-Time Low:
$ 0.78464
$ 0.78464$ 0.78464
Harga Saat Ini:
$ 0.908378
$ 0.908378$ 0.908378

Informasi Trevee Staked Plasma USD (SPLUSD)

Trevee currently features two flagship products: Trevee Quest: Formerly known as Warden Quest, this platform revolutionizes the way users acquire gauge votes for protocols such as Curve, Balancer, Bunni, and any compatible veToken or vlToken system. Unlike traditional incentives platforms that risk inefficiency and overpayment, Trevee Quest enables creators to set fixed or ranged reward rates per vote, allowing for targeted, transparent, and cost-effective campaigns. Voters benefit from knowing their exact rewards upfront, while creators can fine-tune their incentives and audience with advanced targeting and exclusion options, all with minimal fees and a seamless user experience.

Trevee Earn: Previously Rings, Trevee Earn introduces meta-assets like USD, ETH, and BTC, offering users diversified earning opportunities. The protocol is designed for extensibility, with the potential to support additional assets and deploy across multiple blockchains. Each deployment can be tailored to the unique characteristics of its host chain, ensuring optimal functionality and adaptability as Trevee Earn expands.

Situs Web Resmi:
https://plasma.earn.trevee.xyz/earn/stake/stake/

Tokenomi Trevee Staked Plasma USD (SPLUSD): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Trevee Staked Plasma USD (SPLUSD) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token SPLUSD yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token SPLUSD yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi SPLUSD, jelajahi harga live token SPLUSD!

Prediksi Harga SPLUSD

Ingin mengetahui arah SPLUSD? Halaman prediksi harga SPLUSD kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Mengapa Anda Harus Memilih MEXC?

MEXC adalah salah satu bursa kripto terkemuka di dunia yang dipercaya oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. MEXC adalah jalan termudah menuju kripto, baik bagi pemula maupun profesional.

Lebih dari 4,000 pasangan trading pada pasar Spot dan Futures
Listing token tercepat di antara berbagai CEX
Likuiditas #1 di industri
Biaya terendah dengan dukungan layanan pelanggan 24/7
Transparansi cadangan token 100%+ untuk dana pengguna
Hambatan masuk yang sangat rendah: Beli kripto hanya dengan 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto hanya dengan 1 USDT: Jalan termudah menuju kripto!

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi