Tokenomi Trevee (TREVEE)
Tokenomi & Analisis Harga Trevee (TREVEE)
Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Trevee (TREVEE), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.
Informasi Trevee (TREVEE)
Trevee currently features two flagship products: Trevee Quest: Formerly known as Warden Quest, this platform revolutionizes the way users acquire gauge votes for protocols such as Curve, Balancer, Bunni, and any compatible veToken or vlToken system. Unlike traditional incentives platforms that risk inefficiency and overpayment, Trevee Quest enables creators to set fixed or ranged reward rates per vote, allowing for targeted, transparent, and cost-effective campaigns. Voters benefit from knowing their exact rewards upfront, while creators can fine-tune their incentives and audience with advanced targeting and exclusion options, all with minimal fees and a seamless user experience.
Trevee Earn: Previously Rings, Trevee Earn introduces meta-assets like USD, ETH, and BTC, offering users diversified earning opportunities. The protocol is designed for extensibility, with the potential to support additional assets and deploy across multiple blockchains. Each deployment can be tailored to the unique characteristics of its host chain, ensuring optimal functionality and adaptability as Trevee Earn expands.
Tokenomi Trevee (TREVEE): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi Trevee (TREVEE) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token TREVEE yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token TREVEE yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi TREVEE, jelajahi harga live token TREVEE!
