BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Trevee hari ini adalah 0.06321 USD. Lacak informasi harga aktual TREVEE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga TREVEE dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Trevee hari ini adalah 0.06321 USD. Lacak informasi harga aktual TREVEE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga TREVEE dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang TREVEE

Info Harga TREVEE

Penjelasan TREVEE

Situs Web Resmi TREVEE

Tokenomi TREVEE

Prakiraan Harga TREVEE

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Trevee

Harga Trevee (TREVEE)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 TREVEE ke USD:

$0.06321
$0.06321$0.06321
0.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Trevee (TREVEE)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 18:00:45 (UTC+8)

Informasi Harga Trevee (TREVEE) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.080847
$ 0.080847$ 0.080847

$ 0.055279
$ 0.055279$ 0.055279

--

--

-15.60%

-15.60%

Harga aktual Trevee (TREVEE) adalah $0.06321. Selama 24 jam terakhir, TREVEE diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highTREVEE adalah $ 0.080847, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.055279.

Dalam hal kinerja jangka pendek, TREVEE telah berubah sebesar -- selama 1 jam terakhir, -- selama 24 jam, dan -15.60% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Trevee (TREVEE)

$ 2.22M
$ 2.22M$ 2.22M

--
----

$ 3.47M
$ 3.47M$ 3.47M

35.13M
35.13M 35.13M

54,838,462.195024
54,838,462.195024 54,838,462.195024

Kapitalisasi Pasar Trevee saat ini adalah $ 2.22M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar TREVEE adalah 35.13M, dan total suplainya sebesar 54838462.195024. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.47M.

Riwayat Harga Trevee (TREVEE) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Trevee ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Trevee ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Trevee ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Trevee ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Days$ 0--
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan Trevee (TREVEE)

Trevee currently features two flagship products: Trevee Quest: Formerly known as Warden Quest, this platform revolutionizes the way users acquire gauge votes for protocols such as Curve, Balancer, Bunni, and any compatible veToken or vlToken system. Unlike traditional incentives platforms that risk inefficiency and overpayment, Trevee Quest enables creators to set fixed or ranged reward rates per vote, allowing for targeted, transparent, and cost-effective campaigns. Voters benefit from knowing their exact rewards upfront, while creators can fine-tune their incentives and audience with advanced targeting and exclusion options, all with minimal fees and a seamless user experience.

Trevee Earn: Previously Rings, Trevee Earn introduces meta-assets like USD, ETH, and BTC, offering users diversified earning opportunities. The protocol is designed for extensibility, with the potential to support additional assets and deploy across multiple blockchains. Each deployment can be tailored to the unique characteristics of its host chain, ensuring optimal functionality and adaptability as Trevee Earn expands.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Trevee (TREVEE)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Trevee (USD)

Berapa nilai Trevee (TREVEE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Trevee (TREVEE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Trevee.

Cek prediksi harga Trevee sekarang!

TREVEE ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Trevee (TREVEE)

Memahami tokenomi Trevee (TREVEE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token TREVEE sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Trevee (TREVEE)

Berapa nilai Trevee (TREVEE) hari ini?
Harga live TREVEE dalam USD adalah 0.06321 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga TREVEE ke USD saat ini?
Harga TREVEE ke USD saat ini adalah $ 0.06321. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Trevee?
Kapitalisasi pasar TREVEE adalah $ 2.22M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar TREVEE?
Suplai beredar TREVEE adalah 35.13M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) TREVEE?
TREVEE mencapai harga ATH sebesar 0.080847 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) TREVEE?
TREVEE mencapai harga ATL 0.055279 USD.
Berapa volume perdagangan TREVEE?
Volume perdagangan 24 jam live TREVEE adalah -- USD.
Akankah harga TREVEE naik lebih tinggi tahun ini?
TREVEE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga TREVEE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 18:00:45 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Trevee (TREVEE)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,972.59
$100,972.59$100,972.59

-1.01%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,299.00
$3,299.00$3,299.00

-0.02%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1520
$1.1520$1.1520

+34.26%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.73
$154.73$154.73

-0.76%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,972.59
$100,972.59$100,972.59

-1.01%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,299.00
$3,299.00$3,299.00

-0.02%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.73
$154.73$154.73

-0.76%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1993
$2.1993$2.1993

-1.57%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$956.55
$956.55$956.55

+2.45%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004950
$0.00004950$0.00004950

+890.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.690
$4.690$4.690

+369.00%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.008023
$0.008023$0.008023

+275.96%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00003064
$0.00003064$0.00003064

+184.49%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$15.1688
$15.1688$15.1688

+148.26%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1011
$0.1011$0.1011

+102.20%