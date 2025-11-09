Tokenomi TRISK (TRISK)
Tokenomi & Analisis Harga TRISK (TRISK)
Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk TRISK (TRISK), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.
Informasi TRISK (TRISK)
The $TRISK Coin is no mere token - it is a cipher of interconnected destinies, a digital relic embodying the distributed essence of our network’s vision. Trisk is an XRP-based NFT project designed to embody the perfect balance between creativity, technology, and cultural symbolism. Built on the secure and energy-efficient XRP Ledger, Trisk represents a new wave of digital assets that go beyond mere collectibles—it’s a movement where meaning, community, and utility converge.
The name Trisk is derived from the triskelion, an ancient symbol of three interlocked spirals often associated with balance, progress, and forward motion. Just as the triskelion has been used across history to represent growth, cycles, and infinite motion, the Trisk NFT collection captures that essence in a digital format. Each token in the series symbolizes unity in diversity—three forces coming together: art, technology, and community
Tokenomi TRISK (TRISK): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi TRISK (TRISK) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token TRISK yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token TRISK yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi TRISK, jelajahi harga live token TRISK!
Prediksi Harga TRISK
Ingin mengetahui arah TRISK? Halaman prediksi harga TRISK kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.
Mengapa Anda Harus Memilih MEXC?
MEXC adalah salah satu bursa kripto terkemuka di dunia yang dipercaya oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. MEXC adalah jalan termudah menuju kripto, baik bagi pemula maupun profesional.
Penafian
Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.
Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi
POPULER
Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan
Volume TERATAS
Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi
Baru Ditambahkan
Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading
Gainer Teratas
Gainer kripto teratas 24 jam yang harus diperhatikan oleh setiap trader