Tokenomi TriviAgent by Virtuals (TRIVI)

Telusuri wawasan utama tentang TriviAgent by Virtuals (TRIVI), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 15:38:03 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga TriviAgent by Virtuals (TRIVI)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk TriviAgent by Virtuals (TRIVI), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 185.93K
Total Suplai:
$ 1.00B
Suplai yang Beredar:
$ 507.21M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 366.57K
All-Time High:
$ 0.00483987
All-Time Low:
$ 0.00020134
Harga Saat Ini:
$ 0.00036657
Informasi TriviAgent by Virtuals (TRIVI)

Long-term Vision: The first fully AI-driven and blockchain-powered movie trivia game, en route to evolving into a global, fully AI-driven casual game platform operating on-chain, driving gamers' knowledge in various categories. Current Concept (Live): TRIVIAGENT is the first fully AI-powered movie trivia game with Blockchain-based gamification & rewards. Live Engagement. Fair Competition. Tokenized Rewards. Market Opportunity: Global casual gaming market ($19.48B in 2023) projected to grow at a CAGR of 5.12% to 2030. Capabilities:

  • Automated Content Generation
  • Video Generation
  • Audio Generation
  • Post-Twitter
  • Context-Aware Decision Making
  • Human-Like Avatar
Situs Web Resmi:
https://triviagent.ai/
Whitepaper:
https://triviagent.gitbook.io/triviagent.ai

Tokenomi TriviAgent by Virtuals (TRIVI): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi TriviAgent by Virtuals (TRIVI) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token TRIVI yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token TRIVI yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi TRIVI, jelajahi harga live token TRIVI!

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi