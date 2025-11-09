Tokenomi UNITE THE KINGDOM (UTK)

Telusuri wawasan utama tentang UNITE THE KINGDOM (UTK), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 17:05:09 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga UNITE THE KINGDOM (UTK)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk UNITE THE KINGDOM (UTK), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 30.45K
Total Suplai:
$ 823.69M
Suplai yang Beredar:
$ 823.69M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 30.45K
All-Time High:
$ 0.00486993
All-Time Low:
$ 0
Harga Saat Ini:
$ 0
Informasi UNITE THE KINGDOM (UTK)

Our Mission Our mission is to unite the kingdom and champion the fundamental right of free speech for every British citizen. We are building a movement dedicated to preserving our culture and heritage.

Free Speech for All We believe in a strong, sovereign Britain where open dialogue and traditional values are not just protected, but celebrated. This is more than a token; it's a stand for the future of our nation.

Our Vision We envision a future where British values thrive, and every voice can be heard without fear. Join us in building a stronger, freer Britain.

Situs Web Resmi:
https://utkcoin.com/

Tokenomi UNITE THE KINGDOM (UTK): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi UNITE THE KINGDOM (UTK) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token UTK yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token UTK yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi UTK, jelajahi harga live token UTK!

Prediksi Harga UTK

Ingin mengetahui arah UTK? Halaman prediksi harga UTK kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

mc_how_why_title
