Tokenomi Velocis AI (VECAI)
Tokenomi & Analisis Harga Velocis AI (VECAI)
Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Velocis AI (VECAI), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.
Informasi Velocis AI (VECAI)
Velocis AI is a next generation AI + Web3 ecosystem designed to bring intelligent, interactive, and practical AI agents into the blockchain world.
At its core, Velocis introduces virtual AI characters . not just for casual chat, but for real utility:
Veco helps developers with coding, smart contract debugging, and technical education.
Voxe focuses on crypto market analysis and sentiment tracking.
Velys guides users through Web3 culture, learning, and onboarding.
Each AI character is powered by a hybrid architecture (LLM + NLM), giving them accuracy, adaptability, and unique personalities. Users can interact in real time, save sessions as PDFs, and soon connect via wallet login to unlock premium, token powered features.
Tokenomi Velocis AI (VECAI): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi Velocis AI (VECAI) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token VECAI yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token VECAI yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi VECAI, jelajahi harga live token VECAI!
Prediksi Harga VECAI
Ingin mengetahui arah VECAI? Halaman prediksi harga VECAI kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.
Mengapa Anda Harus Memilih MEXC?
MEXC adalah salah satu bursa kripto terkemuka di dunia yang dipercaya oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. MEXC adalah jalan termudah menuju kripto, baik bagi pemula maupun profesional.
Penafian
Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.
Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi
POPULER
Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan
Volume TERATAS
Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi
Baru Ditambahkan
Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading
Gainer Teratas
Gainer kripto teratas 24 jam yang harus diperhatikan oleh setiap trader