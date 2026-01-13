Tokenomi VETTR AI (VETTR)

Telusuri wawasan utama tentang VETTR AI (VETTR), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 18:02:10 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga VETTR AI (VETTR)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk VETTR AI (VETTR), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 23.83K
$ 23.83K$ 23.83K
Total Suplai:
$ 989.99M
$ 989.99M$ 989.99M
Suplai yang Beredar:
$ 979.99M
$ 979.99M$ 979.99M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 24.07K
$ 24.07K$ 24.07K
All-Time High:
$ 0
$ 0$ 0
All-Time Low:
$ 0
$ 0$ 0
Harga Saat Ini:
$ 0
$ 0$ 0

Informasi VETTR AI (VETTR)

Situs Web Resmi:
https://vettr.org

Tokenomi VETTR AI (VETTR): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi VETTR AI (VETTR) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token VETTR yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token VETTR yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi VETTR, jelajahi harga live token VETTR!

Prediksi Harga VETTR

Ingin mengetahui arah VETTR? Halaman prediksi harga VETTR kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Beli kripto hanya dengan 1 USDT: Jalan termudah menuju kripto!

