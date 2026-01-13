Harga VETTR AI Hari Ini

Harga live VETTR AI (VETTR) hari ini adalah $ 0.00002423, dengan perubahan 6.60% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi VETTR ke USD saat ini adalah $ 0.00002423 per VETTR.

VETTR AI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 23,747, dengan suplai yang beredar 979.99M VETTR. Selama 24 jam terakhir, VETTR diperdagangkan antara $ 0.000024 (low) dan $ 0.0000261 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00009439, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00002044.

Dalam kinerja jangka pendek, VETTR bergerak +0.76% dalam satu jam terakhir dan -29.12% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar VETTR AI (VETTR)

Kapitalisasi Pasar $ 23.75K$ 23.75K $ 23.75K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 23.99K$ 23.99K $ 23.99K Suplai Peredaran 979.99M 979.99M 979.99M Total Suplai 989,991,346.01782 989,991,346.01782 989,991,346.01782

Kapitalisasi Pasar VETTR AI saat ini adalah $ 23.75K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar VETTR adalah 979.99M, dan total suplainya sebesar 989991346.01782. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 23.99K.