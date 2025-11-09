Tokenomi Virtual Trade Agent (VTA)
Your Autonomous Crypto Trading Partner
Virtual Trade Agent (VTA) is a fully autonomous, narrative-driven AI built to trade crypto like a seasoned degen fast, smart, and ahead of the crowd.It doesn’t just look at charts or follow volume like a basic bot.VTA understands what’s going on what narratives are heating up, which wallets are aping early, and why certain coins are about to explode. Then it makes moves before the hype kicks in.
⚡️ Narrative AI Detection – Tracks evolving crypto narratives and adjusts in real time 📊 Liquidity & Volume Monitoring – Built-in scalper modules for early entries and exits 🔎 High-Performer Wallet Tracking – Observes and adapts based on capital flows from elite on-chain players 🧱 Modular AI Architecture – Designed to scale, evolve, and coordinate multiple strategies across volatile markets
Tokenomi Virtual Trade Agent (VTA): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi Virtual Trade Agent (VTA) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token VTA yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token VTA yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
