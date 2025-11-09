Tokenomi Virtual Trade Agent (VTA)

Telusuri wawasan utama tentang Virtual Trade Agent (VTA), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 18:01:22 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga Virtual Trade Agent (VTA)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Virtual Trade Agent (VTA), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 4.91K
Total Suplai:
$ 1.00M
Suplai yang Beredar:
$ 950.18K
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 5.17K
All-Time High:
$ 0.056364
All-Time Low:
$ 0.00513175
Harga Saat Ini:
$ 0.00516772
Informasi Virtual Trade Agent (VTA)

Your Autonomous Crypto Trading Partner

Virtual Trade Agent (VTA) is a fully autonomous, narrative-driven AI built to trade crypto like a seasoned degen fast, smart, and ahead of the crowd.It doesn’t just look at charts or follow volume like a basic bot.VTA understands what’s going on what narratives are heating up, which wallets are aping early, and why certain coins are about to explode. Then it makes moves before the hype kicks in.

⚡️ Narrative AI Detection – Tracks evolving crypto narratives and adjusts in real time 📊 Liquidity & Volume Monitoring – Built-in scalper modules for early entries and exits 🔎 High-Performer Wallet Tracking – Observes and adapts based on capital flows from elite on-chain players 🧱 Modular AI Architecture – Designed to scale, evolve, and coordinate multiple strategies across volatile markets

Situs Web Resmi:
https://virtualagent.trade/

Tokenomi Virtual Trade Agent (VTA): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Virtual Trade Agent (VTA) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token VTA yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token VTA yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi VTA, jelajahi harga live token VTA!

Prediksi Harga VTA

Ingin mengetahui arah VTA? Halaman prediksi harga VTA kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

