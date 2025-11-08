Harga Virtual Trade Agent Hari Ini

Harga live Virtual Trade Agent (VTA) hari ini adalah $ 0.00610483, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi VTA ke USD saat ini adalah $ 0.00610483 per VTA.

Virtual Trade Agent saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 5,800.66, dengan suplai yang beredar 950.18K VTA. Selama 24 jam terakhir, VTA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.056364, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00601006.

Dalam kinerja jangka pendek, VTA bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Virtual Trade Agent (VTA)

Kapitalisasi Pasar $ 5.80K$ 5.80K $ 5.80K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 6.10K$ 6.10K $ 6.10K Suplai Peredaran 950.18K 950.18K 950.18K Total Suplai 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Virtual Trade Agent saat ini adalah $ 5.80K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar VTA adalah 950.18K, dan total suplainya sebesar 1000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.10K.