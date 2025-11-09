Tokenomi Wiki Agent (WIKI)
Tokenomi & Analisis Harga Wiki Agent (WIKI)
Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Wiki Agent (WIKI), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.
Informasi Wiki Agent (WIKI)
WikiAgent is a comprehensive ecosystem of AI-powered products, purpose-built to optimize and elevate your on-chain trading experience. Powered by the deep search capabilities of leading-edge models such as GPT-4o, Grok 3, DeepSeek, and Gemini, these products set a new standard in AI-driven analysis. WikiAgent is set to support over 100 blockchains, including leading networks such as Ethereum, Solana, BNB Chain, Base, and HyperEVM, ensuring broad accessibility for users. Expansion to additional blockchains is planned, alongside the development of advanced AI and yield-focused products outlined in our roadmap.
Tokenomi Wiki Agent (WIKI): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi Wiki Agent (WIKI) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token WIKI yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token WIKI yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi WIKI, jelajahi harga live token WIKI!
Prediksi Harga WIKI
Ingin mengetahui arah WIKI? Halaman prediksi harga WIKI kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.
Mengapa Anda Harus Memilih MEXC?
MEXC adalah salah satu bursa kripto terkemuka di dunia yang dipercaya oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. MEXC adalah jalan termudah menuju kripto, baik bagi pemula maupun profesional.
Penafian
Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.
Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi
POPULER
Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan
Volume TERATAS
Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi
Baru Ditambahkan
Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading
Gainer Teratas
Gainer kripto teratas 24 jam yang harus diperhatikan oleh setiap trader