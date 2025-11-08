Harga Wiki Agent Hari Ini

Harga live Wiki Agent (WIKI) hari ini adalah $ 0.00000912, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WIKI ke USD saat ini adalah $ 0.00000912 per WIKI.

Wiki Agent saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 9,118.02, dengan suplai yang beredar 1.00B WIKI. Selama 24 jam terakhir, WIKI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00024001, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000839.

Dalam kinerja jangka pendek, WIKI bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -0.18% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Wiki Agent (WIKI)

Kapitalisasi Pasar $ 9.12K$ 9.12K $ 9.12K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 9.12K$ 9.12K $ 9.12K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

