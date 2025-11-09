Tokenomi WILDWEST (WILDW)

Telusuri wawasan utama tentang WILDWEST (WILDW), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 16:20:41 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga WILDWEST (WILDW)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk WILDWEST (WILDW), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 98.43K
Total Suplai:
$ 1.00B
Suplai yang Beredar:
$ 1.00B
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 98.43K
All-Time High:
$ 0
All-Time Low:
$ 0
Harga Saat Ini:
$ 0
Informasi WILDWEST (WILDW)

WILDWEST (WILDW) is the native token of the WILDWEST Launchpad & Utility Hub, a full-spectrum platform designed for crypto developers navigating the industry's untamed frontier. If crypto is the Wild West, WILDW is your Huckleberry—delivering essential infrastructure to build, launch, and grow. Projects launching on WILDWEST gain access to staking and token locking contracts, customizable NFT collection architecture, and token launch mechanics that generate high earnings. The platform offers a streamlined set of tools tailored for scalable, end-to-end development. More than a launchpad, WILDWEST is a utility-rich ecosystem driving innovation across the blockchain landscape.

Situs Web Resmi:
https://wildwestlaunch.xyz/
Whitepaper:
https://the-blockchain-cowboy.dexkit.app/whitepaper

Tokenomi WILDWEST (WILDW): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi WILDWEST (WILDW) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token WILDW yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token WILDW yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi WILDW, jelajahi harga live token WILDW!

Prediksi Harga WILDW

Ingin mengetahui arah WILDW? Halaman prediksi harga WILDW kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi