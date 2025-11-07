Harga WILDWEST Hari Ini

Harga live WILDWEST (WILDW) hari ini adalah $ 0.00009992, dengan perubahan 3.63% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WILDW ke USD saat ini adalah $ 0.00009992 per WILDW.

WILDWEST saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 100,078, dengan suplai yang beredar 1.00B WILDW. Selama 24 jam terakhir, WILDW diperdagangkan antara $ 0.00009853 (low) dan $ 0.00010451 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00026525, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00009045.

Dalam kinerja jangka pendek, WILDW bergerak +1.41% dalam satu jam terakhir dan -20.03% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar WILDWEST (WILDW)

Kapitalisasi Pasar $ 100.08K$ 100.08K $ 100.08K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 100.08K$ 100.08K $ 100.08K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar WILDWEST saat ini adalah $ 100.08K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WILDW adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 100.08K.