Tokenomi Wrapped BONE (WBONE)

Telusuri wawasan utama tentang Wrapped BONE (WBONE), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 17:41:10 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga Wrapped BONE (WBONE)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Wrapped BONE (WBONE), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 136.28K
$ 136.28K
Total Suplai:
$ 1.33M
$ 1.33M
Suplai yang Beredar:
$ 1.33M
$ 1.33M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 136.28K
$ 136.28K
All-Time High:
$ 0.830771
$ 0.830771
All-Time Low:
$ 0.101158
$ 0.101158
Harga Saat Ini:
$ 0.102249
$ 0.102249

Informasi Wrapped BONE (WBONE)

Situs Web Resmi:
https://shibatoken.com/

Tokenomi Wrapped BONE (WBONE): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Wrapped BONE (WBONE) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token WBONE yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token WBONE yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi WBONE, jelajahi harga live token WBONE!

Prediksi Harga WBONE

Ingin mengetahui arah WBONE? Halaman prediksi harga WBONE kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

