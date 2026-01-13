Berapa harga Wrapped BONE (WBONE) hari ini?

Harga live adalah Rp1722.176739121482000, mencerminkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir sebesar 0.00%. Angka ini dihitung ulang setiap beberapa detik untuk mencerminkan perdagangan real-time di pasar global.

Berapa jumlah token WBONE yang beredar?

Suplai beredar WBONE adalah 1332830.583, yang mewakili jumlah yang saat ini dimiliki oleh publik. Suplai beredar memengaruhi penemuan harga dan kapitalisasi pasar, terutama untuk aset-aset yang baru muncul.

Berapa jumlah pemegang yang saat ini memiliki Wrapped BONE?

Ada perkiraan -- pemegang unik WBONE di seluruh jaringan yang didukung. Meningkatnya jumlah pemegang umumnya menunjukkan adopsi yang meningkat dan minat jangka panjang terhadap aset tersebut.

Berapa kapitalisasi pasar Wrapped BONE hari ini?

Kapitalisasi pasar berada pada Rp2295376660.742058000, menempatkan Wrapped BONE pada peringkat #6604 secara global. Kapitalisasi pasar membantu investor memahami ukuran relatif dan tingkat kemapanan aset tersebut dibandingkan dengan aset lainnya.

Seberapa aktif WBONE diperdagangkan hari ini?

Dalam 24 jam terakhir, token ini mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume yang lebih tinggi biasanya berkorelasi dengan likuiditas yang lebih kuat dan partisipasi pedagang yang lebih besar.

Apa yang mendorong pergerakan terbaru Wrapped BONE?

Pergerakan harga terbaru sebesar 0.00% dalam 24 jam terakhir dipengaruhi oleh sentimen pasar, perilaku investor, kinerja keseluruhan kategori dalam Crypto-Backed Tokens,Wrapped-Tokens,Shibarium Ecosystem, serta pembaruan dari ekosistem --. Berita hangat atau meningkatnya minat perdagangan juga dapat berkontribusi.