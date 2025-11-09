Tokenomi XBOOS (XBOOS)

Telusuri wawasan utama tentang XBOOS (XBOOS), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 16:21:34 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga XBOOS (XBOOS)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk XBOOS (XBOOS), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga.

Kap. Pasar:
$ 42.07K
Total Suplai:
$ 9.75B
Suplai yang Beredar:
$ 9.75B
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 42.07K
All-Time High:
$ 0.00001512
All-Time Low:
$ 0.00000407
Harga Saat Ini:
$ 0
Informasi XBOOS (XBOOS)

XBOOS is a project with new innovative mechanism on the X-Layer. Investors can use OKB to trade. Investors are least likely to sell their tokens during a downward trend as the sell taxes increase progressively. This means that monies are more sticky and investors are likely to build and hold for the long term. Other than this, within a 5 minutes period, if there are no buy orders; and if you are the first person to buy with a minimum of 1 OKB, you will be entitled to walk away with 30% of the Ever Movement Pool. Moreover, if token price drops more than 25%, there will be an automated buyback mechanism using 50% of the Reserved Funds to support the token.

Situs Web Resmi:
https://x.com/STARX_OK

Tokenomi XBOOS (XBOOS): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi XBOOS (XBOOS) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token XBOOS yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token XBOOS yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi XBOOS, jelajahi harga live token XBOOS!

Prediksi Harga XBOOS

Ingin mengetahui arah XBOOS? Halaman prediksi harga XBOOS kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Beli kripto hanya dengan 1 USDT: Jalan termudah menuju kripto!

