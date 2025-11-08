Harga XBOOS Hari Ini

Harga live XBOOS (XBOOS) hari ini adalah --, dengan perubahan 7.39% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi XBOOS ke USD saat ini adalah -- per XBOOS.

XBOOS saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 43,338, dengan suplai yang beredar 9.75B XBOOS. Selama 24 jam terakhir, XBOOS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, XBOOS bergerak +2.11% dalam satu jam terakhir dan -16.60% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar XBOOS (XBOOS)

Kapitalisasi Pasar $ 43.34K$ 43.34K $ 43.34K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 43.34K$ 43.34K $ 43.34K Suplai Peredaran 9.75B 9.75B 9.75B Total Suplai 9,750,000,000.0 9,750,000,000.0 9,750,000,000.0

Kapitalisasi Pasar XBOOS saat ini adalah $ 43.34K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar XBOOS adalah 9.75B, dan total suplainya sebesar 9750000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 43.34K.