Telusuri wawasan utama tentang XVGZKE (XVGZKE), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 17:08:19 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga XVGZKE (XVGZKE)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk XVGZKE (XVGZKE), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 50.72K
$ 50.72K
Total Suplai:
$ 10.00B
$ 10.00B
Suplai yang Beredar:
$ 10.00B
$ 10.00B
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 50.72K
$ 50.72K
All-Time High:
$ 0.00000711
$ 0.00000711
All-Time Low:
$ 0.00000254
$ 0.00000254
Harga Saat Ini:
$ 0
$ 0

Informasi XVGZKE (XVGZKE)

XVGZKE is the XVG-branded token deployed on zkSync Era, a zero-knowledge rollup chain optimized for fast, low-cost Ethereum-compatible transactions. As part of the XVG token suite, XVGZKE shares the exact same contract address as its counterparts across multiple leading smart chains, offering an unprecedented level of interoperability and simplicity. This unified address system eliminates the confusion of wrapped assets and cross-chain variations, making XVGZKE instantly recognizable and verifiable. Its presence on zkSync Era ensures scalability, efficiency, and direct access to Ethereum's vibrant ecosystem—while maintaining consistency across the broader XVG suite.

Situs Web Resmi:
https://XVGTokens.com

Tokenomi XVGZKE (XVGZKE): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi XVGZKE (XVGZKE) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token XVGZKE yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token XVGZKE yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi XVGZKE, jelajahi harga live token XVGZKE!

Prediksi Harga XVGZKE

Ingin mengetahui arah XVGZKE? Halaman prediksi harga XVGZKE kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

