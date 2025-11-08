Harga XVGZKE Hari Ini

Harga live XVGZKE (XVGZKE) hari ini adalah $ 0.00000512, dengan perubahan 1.22% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi XVGZKE ke USD saat ini adalah $ 0.00000512 per XVGZKE.

XVGZKE saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 52,002, dengan suplai yang beredar 10.00B XVGZKE. Selama 24 jam terakhir, XVGZKE diperdagangkan antara $ 0.00000464 (low) dan $ 0.00000528 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00000711, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000254.

Dalam kinerja jangka pendek, XVGZKE bergerak +4.68% dalam satu jam terakhir dan +98.91% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar XVGZKE (XVGZKE)

Kapitalisasi Pasar $ 52.00K$ 52.00K $ 52.00K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 52.00K$ 52.00K $ 52.00K Suplai Peredaran 10.00B 10.00B 10.00B Total Suplai 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar XVGZKE saat ini adalah $ 52.00K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar XVGZKE adalah 10.00B, dan total suplainya sebesar 10000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 52.00K.