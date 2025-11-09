Tokenomi Yee Token (YEE)
Tokenomi & Analisis Harga Yee Token (YEE)
Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Yee Token (YEE), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.
Informasi Yee Token (YEE)
Yee is a community based memecoin with one mission: to fight Pepe again. Made to honor the iconic meme rivalry we all know and love.
The Yee Legend
[Filed by: Yee’s Archivist & Legal Representative]
There’s something the meme world refuses to talk about: Pepe the Frog stole Yee the Dino’s entire launch plan.
Yee had been preparing for his comeback for months, but Pepe launched two weeks earlier, hijacking Yee’s concept and selling it as his own.
The charges? Meme theft, intellectual forgery, and historical erasure.
Yee’s official contract was filed in April 2023, right after Pepe’s surprise drop. This wasn’t timing—it was theft. The archives are about to open, and history is about to be corrected
Tokenomi Yee Token (YEE): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi Yee Token (YEE) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token YEE yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token YEE yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi YEE, jelajahi harga live token YEE!
