Tokenomi Zerebro Coin (ZCOIN)

Telusuri wawasan utama tentang Zerebro Coin (ZCOIN), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 17:09:40 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga Zerebro Coin (ZCOIN)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Zerebro Coin (ZCOIN), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 7.41K
Total Suplai:
$ 926.63M
Suplai yang Beredar:
$ 926.63M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 7.41K
All-Time High:
$ 0.00002288
All-Time Low:
$ 0.00000782
Harga Saat Ini:
$ 0
Informasi Zerebro Coin (ZCOIN)

The $zCoin Launchpad emerges as a direct response to the pervasive issues plaguing traditional token launch platforms on the Solana blockchain, including opaque presales, insider allocations, rug-pull vulnerabilities, and insufficient liquidity mechanisms. By harnessing the innovative Dynamic Bonding Curve (DBC) protocol from Meteora, $zCoin redefines token launches as fair, transparent, and high-velocity events. This platform not only eliminates common risks but also establishes a self-sustaining ecosystem where trading fees are recycled to reward creators, liquidity providers, traders, and long-term holders alike.

At its core, $zCoin is more than a launchpad—it's a decentralized economic engine that democratizes access to early-stage projects while ensuring that every participant benefits from network growth. With Solana's unparalleled speed (up to 65,000 TPS) and low fees (~$0.00025 per transaction), $zCoin positions itself to capture the explosive demand for meme coins, DeFi primitives, and utility tokens in a market projected to exceed $10 trillion in total value locked by 2030.

Situs Web Resmi:
https://zcoinpad.fun/
Whitepaper:
https://zcoinpad.fun/whitepaper.html

Tokenomi Zerebro Coin (ZCOIN): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Zerebro Coin (ZCOIN) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token ZCOIN yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token ZCOIN yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi ZCOIN, jelajahi harga live token ZCOIN!

Prediksi Harga ZCOIN

Ingin mengetahui arah ZCOIN? Halaman prediksi harga ZCOIN kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Beli kripto hanya dengan 1 USDT: Jalan termudah menuju kripto!

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi