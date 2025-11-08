BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Zerebro Coin hari ini adalah 0.00000917 USD. Kapitalisasi pasar ZCOIN adalah 8,500.28 USD. Lacak informasi harga aktual ZCOIN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Zerebro Coin hari ini adalah 0.00000917 USD. Kapitalisasi pasar ZCOIN adalah 8,500.28 USD. Lacak informasi harga aktual ZCOIN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang ZCOIN

Info Harga ZCOIN

Penjelasan ZCOIN

Whitepaper ZCOIN

Situs Web Resmi ZCOIN

Tokenomi ZCOIN

Prakiraan Harga ZCOIN

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Zerebro Coin

Harga Zerebro Coin (ZCOIN)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 ZCOIN ke USD:

--
----
+5.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Zerebro Coin (ZCOIN)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 04:34:06 (UTC+8)

Harga Zerebro Coin Hari Ini

Harga live Zerebro Coin (ZCOIN) hari ini adalah $ 0.00000917, dengan perubahan 5.04% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ZCOIN ke USD saat ini adalah $ 0.00000917 per ZCOIN.

Zerebro Coin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 8,500.28, dengan suplai yang beredar 926.80M ZCOIN. Selama 24 jam terakhir, ZCOIN diperdagangkan antara $ 0.00000835 (low) dan $ 0.00000903 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00002288, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000819.

Dalam kinerja jangka pendek, ZCOIN bergerak +1.82% dalam satu jam terakhir dan +2.74% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Zerebro Coin (ZCOIN)

$ 8.50K
$ 8.50K$ 8.50K

--
----

$ 8.50K
$ 8.50K$ 8.50K

926.80M
926.80M 926.80M

926,799,697.766468
926,799,697.766468 926,799,697.766468

Kapitalisasi Pasar Zerebro Coin saat ini adalah $ 8.50K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ZCOIN adalah 926.80M, dan total suplainya sebesar 926799697.766468. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 8.50K.

Riwayat Harga Zerebro Coin USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00000835
$ 0.00000835$ 0.00000835
Low 24 Jam
$ 0.00000903
$ 0.00000903$ 0.00000903
High 24 Jam

$ 0.00000835
$ 0.00000835$ 0.00000835

$ 0.00000903
$ 0.00000903$ 0.00000903

$ 0.00002288
$ 0.00002288$ 0.00002288

$ 0.00000819
$ 0.00000819$ 0.00000819

+1.82%

+5.04%

+2.74%

+2.74%

Riwayat Harga Zerebro Coin (ZCOIN) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Zerebro Coin ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Zerebro Coin ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Zerebro Coin ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Zerebro Coin ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+5.04%
30 Days$ 0--
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk Zerebro Coin

Prediksi Harga Zerebro Coin (ZCOIN) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target ZCOIN pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Zerebro Coin (ZCOIN) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga Zerebro Coin berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu berapa harga Zerebro Coin yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga ZCOIN untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga Zerebro Coin.

Apa yang dimaksud dengan Zerebro Coin (ZCOIN)

The $zCoin Launchpad emerges as a direct response to the pervasive issues plaguing traditional token launch platforms on the Solana blockchain, including opaque presales, insider allocations, rug-pull vulnerabilities, and insufficient liquidity mechanisms. By harnessing the innovative Dynamic Bonding Curve (DBC) protocol from Meteora, $zCoin redefines token launches as fair, transparent, and high-velocity events. This platform not only eliminates common risks but also establishes a self-sustaining ecosystem where trading fees are recycled to reward creators, liquidity providers, traders, and long-term holders alike.

At its core, $zCoin is more than a launchpad—it's a decentralized economic engine that democratizes access to early-stage projects while ensuring that every participant benefits from network growth. With Solana's unparalleled speed (up to 65,000 TPS) and low fees (~$0.00025 per transaction), $zCoin positions itself to capture the explosive demand for meme coins, DeFi primitives, and utility tokens in a market projected to exceed $10 trillion in total value locked by 2030.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Zerebro Coin (ZCOIN)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Zerebro Coin

Berapa nilai 1 Zerebro Coin pada tahun 2030?
Jika Zerebro Coin tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga Zerebro Coin tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 04:34:06 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Zerebro Coin (ZCOIN)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Jelajahi Zerebro Coin Selengkapnya

Lebih Banyak Mata Uang Kripto yang Siap Dijajaki

Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$22.39
$22.39$22.39

+123.90%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00006140
$0.00006140$0.00006140

+1,128.00%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009338
$0.009338$0.009338

+133.45%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000013136
$0.000013136$0.000013136

+118.93%

Flux

Flux

FLUX

$0.18369
$0.18369$0.18369

+68.01%

Humanity

Humanity

H

$0.20023
$0.20023$0.20023

+40.78%

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.