Harga Zerebro Coin Hari Ini

Harga live Zerebro Coin (ZCOIN) hari ini adalah $ 0.00000917, dengan perubahan 5.04% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ZCOIN ke USD saat ini adalah $ 0.00000917 per ZCOIN.

Zerebro Coin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 8,500.28, dengan suplai yang beredar 926.80M ZCOIN. Selama 24 jam terakhir, ZCOIN diperdagangkan antara $ 0.00000835 (low) dan $ 0.00000903 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00002288, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000819.

Dalam kinerja jangka pendek, ZCOIN bergerak +1.82% dalam satu jam terakhir dan +2.74% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Zerebro Coin (ZCOIN)

Kapitalisasi Pasar $ 8.50K$ 8.50K $ 8.50K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 8.50K$ 8.50K $ 8.50K Suplai Peredaran 926.80M 926.80M 926.80M Total Suplai 926,799,697.766468 926,799,697.766468 926,799,697.766468

Kapitalisasi Pasar Zerebro Coin saat ini adalah $ 8.50K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ZCOIN adalah 926.80M, dan total suplainya sebesar 926799697.766468. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 8.50K.