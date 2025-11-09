Tokenomi ZIBA (ZIB)
ZIBA ($ZIB) is a meme-powered, utility-driven cryptocurrency designed to restore the true spirit of decentralization — freedom, ownership, and community empowerment.
Unlike ordinary memecoins built only on hype, ZIBA combines community, culture, and real utility to form a sustainable ecosystem where users can learn, transact, and earn in a trust-based environment.
In the Zitopia metaverse, ZIBA serves as the engine that powers every action — from completing lessons to unlocking new levels and accessing premium content. Users can burn, stake, or spend ZIB to advance within the platform, creating a circular, self-sustaining economy driven by learning and engagement.
ZIBA is the energy. Zitopia is the world it powers.
Tokenomi ZIBA (ZIB): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi ZIBA (ZIB) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token ZIB yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token ZIB yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi ZIB, jelajahi harga live token ZIB!
Penafian
Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.
Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi
