Harga ZIBA Hari Ini

Harga live ZIBA (ZIB) hari ini adalah $ 0.00015303, dengan perubahan 4.18% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ZIB ke USD saat ini adalah $ 0.00015303 per ZIB.

ZIBA saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 152,902, dengan suplai yang beredar 1.00B ZIB. Selama 24 jam terakhir, ZIB diperdagangkan antara $ 0.00014879 (low) dan $ 0.00016951 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00179616, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00014879.

Dalam kinerja jangka pendek, ZIB bergerak +1.35% dalam satu jam terakhir dan -41.08% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar ZIBA (ZIB)

Kapitalisasi Pasar $ 152.90K$ 152.90K $ 152.90K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 152.90K$ 152.90K $ 152.90K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

