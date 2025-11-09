Tokenomi Zygo The Frog (ZYGO)
Tokenomi & Analisis Harga Zygo The Frog (ZYGO)
Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Zygo The Frog (ZYGO), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.
Informasi Zygo The Frog (ZYGO)
Zygo the Frog isn't just another memecoin – it's a movement. Born from the swamps of crypto innovation, Zygo hops where others crawl.
With our unique tokenomics and strong community focus, we're building an ecosystem that rewards holders and creates real utility in the memecoin space.
At Zygo, we're not just hopping around for fun – we’re cultivating a thriving, decentralized community where your voice matters. With each leap, we're redefining what it means to be a memecoin. Whether you're an investor or a frog enthusiast, Zygo is for those who want to be part of something bigger.
Our ecosystem includes exclusive staking rewards, governance features, and future plans that will take us beyond the pond into the broader crypto ecosystem. We're committed to transparency, sustainability, and fun that’s more than just surface-level.
Join our pond and experience the most ribbiting journey in crypto. Let’s leap into the future together and make some serious ripples!
Tokenomi Zygo The Frog (ZYGO): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi Zygo The Frog (ZYGO) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token ZYGO yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token ZYGO yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi ZYGO, jelajahi harga live token ZYGO!
Prediksi Harga ZYGO
Ingin mengetahui arah ZYGO? Halaman prediksi harga ZYGO kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.
Mengapa Anda Harus Memilih MEXC?
MEXC adalah salah satu bursa kripto terkemuka di dunia yang dipercaya oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. MEXC adalah jalan termudah menuju kripto, baik bagi pemula maupun profesional.
Penafian
Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.
Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi
