BursaDEX+
Harga live Zygo The Frog hari ini adalah 0.00133751 USD. Lacak informasi harga aktual ZYGO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ZYGO dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang ZYGO

Info Harga ZYGO

Penjelasan ZYGO

Situs Web Resmi ZYGO

Tokenomi ZYGO

Prakiraan Harga ZYGO

Harga Zygo The Frog (ZYGO)

Harga Live 1 ZYGO ke USD:

$0.00133751
-17.60%1D
USD
Grafik Harga Live Zygo The Frog (ZYGO)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:30:54 (UTC+8)

Informasi Harga Zygo The Frog (ZYGO) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00126487
Low 24 Jam
$ 0.00162955
High 24 Jam

$ 0.00126487
$ 0.00162955
$ 0.00180908
$ 0
-0.73%

-17.68%

+178.80%

+178.80%

Harga aktual Zygo The Frog (ZYGO) adalah $0.00133751. Selama 24 jam terakhir, ZYGO diperdagangkan antara low $ 0.00126487 dan high $ 0.00162955, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highZYGO adalah $ 0.00180908, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ZYGO telah berubah sebesar -0.73% selama 1 jam terakhir, -17.68% selama 24 jam, dan +178.80% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Zygo The Frog (ZYGO)

$ 502.06K
--
$ 502.06K
374.94M
374,939,146.07945925
Kapitalisasi Pasar Zygo The Frog saat ini adalah $ 502.06K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ZYGO adalah 374.94M, dan total suplainya sebesar 374939146.07945925. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 502.06K.

Riwayat Harga Zygo The Frog (ZYGO) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Zygo The Frog ke USD adalah $ -0.000287392260188431.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Zygo The Frog ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Zygo The Frog ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Zygo The Frog ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000287392260188431-17.68%
30 Days$ 0--
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan Zygo The Frog (ZYGO)

Zygo the Frog isn't just another memecoin – it's a movement. Born from the swamps of crypto innovation, Zygo hops where others crawl.

With our unique tokenomics and strong community focus, we're building an ecosystem that rewards holders and creates real utility in the memecoin space.

At Zygo, we're not just hopping around for fun – we’re cultivating a thriving, decentralized community where your voice matters. With each leap, we're redefining what it means to be a memecoin. Whether you're an investor or a frog enthusiast, Zygo is for those who want to be part of something bigger.

Our ecosystem includes exclusive staking rewards, governance features, and future plans that will take us beyond the pond into the broader crypto ecosystem. We're committed to transparency, sustainability, and fun that’s more than just surface-level.

Join our pond and experience the most ribbiting journey in crypto. Let’s leap into the future together and make some serious ripples!

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Zygo The Frog (ZYGO)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Zygo The Frog (USD)

Berapa nilai Zygo The Frog (ZYGO) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Zygo The Frog (ZYGO) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Zygo The Frog.

Cek prediksi harga Zygo The Frog sekarang!

ZYGO ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Zygo The Frog (ZYGO)

Memahami tokenomi Zygo The Frog (ZYGO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ZYGO sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Zygo The Frog (ZYGO)

Berapa nilai Zygo The Frog (ZYGO) hari ini?
Harga live ZYGO dalam USD adalah 0.00133751 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ZYGO ke USD saat ini?
Harga ZYGO ke USD saat ini adalah $ 0.00133751. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Zygo The Frog?
Kapitalisasi pasar ZYGO adalah $ 502.06K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ZYGO?
Suplai beredar ZYGO adalah 374.94M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ZYGO?
ZYGO mencapai harga ATH sebesar 0.00180908 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ZYGO?
ZYGO mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan ZYGO?
Volume perdagangan 24 jam live ZYGO adalah -- USD.
Akankah harga ZYGO naik lebih tinggi tahun ini?
ZYGO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ZYGO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:30:54 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Zygo The Frog (ZYGO)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

