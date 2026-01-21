Bugünkü 我是未来 Fiyatı

Bugünkü 我是未来 (我是未来) fiyatı $ 0,002974 olup, son 24 saatte % 197,40 değişim gösterdi. Mevcut 我是未来 / USD dönüşüm oranı 我是未来 başına $ 0,002974 şeklindedir.

我是未来, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- 我是未来 şeklindedir. Son 24 saat içinde 我是未来, $ 0,001 (en düşük) ile $ 0,003754 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, 我是未来, son bir saatte -%8,81 ve son 7 günde +%197,40 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 8,90K seviyesine ulaştı.

我是未来 (我是未来) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 8,90K$ 8,90K $ 8,90K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz ---- -- Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki 我是未来 piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 8,90K. Dolaşımdaki 我是未来 arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.