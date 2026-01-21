BorsaDEX+
Bugünkü canlı 我是未来 fiyatı 0,002974 USD. 我是未来 piyasa değeri ise -- USD. 我是未来 / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.

我是未来 Hakkında Daha Fazla Bilgi

我是未来 Fiyat Bilgileri

我是未来 Nedir

我是未来 Token Ekonomisi

我是未来 Fiyat Tahmini

我是未来 Fiyat Geçmişi

我是未来 Satın Alma Kılavuzu

我是未来 / İtibari Para Dönüştürücüsü

我是未来 Spot

我是未来 Fiyatı(我是未来)

1 我是未来 / USD Canlı Fiyatı:

$0,002974
+%197,401D
USD
我是未来 (我是未来) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-21 22:20:50 (UTC+8)

Bugünkü 我是未来 Fiyatı

Bugünkü 我是未来 (我是未来) fiyatı $ 0,002974 olup, son 24 saatte % 197,40 değişim gösterdi. Mevcut 我是未来 / USD dönüşüm oranı 我是未来 başına $ 0,002974 şeklindedir.

我是未来, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- 我是未来 şeklindedir. Son 24 saat içinde 我是未来, $ 0,001 (en düşük) ile $ 0,003754 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, 我是未来, son bir saatte -%8,81 ve son 7 günde +%197,40 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 8,90K seviyesine ulaştı.

我是未来 (我是未来) Piyasa Bilgileri

$ 8,90K
$ 0,00
BSC

Şu anki 我是未来 piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 8,90K. Dolaşımdaki 我是未来 arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.

我是未来 Fiyat Geçmişi USD

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,001
24 sa Düşük
$ 0,003754
24 sa Yüksek

$ 0,001
$ 0,003754
-%8,81

+%197,40

+%197,40

+%197,40

我是未来 (我是未来) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için 我是未来 fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,001974+%197,40
30 Gün$ +0,001974+%197,40
60 Gün$ +0,001974+%197,40
90 Gün$ +0,001974+%197,40
Bugünkü 我是未来 Fiyatı Değişimi

Bugün, 我是未来, $ +0,001974 (+%197,40) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

我是未来 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,001974 (+%197,40) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

我是未来 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, 我是未来 değişimi $ +0,001974 (+%197,40) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

我是未来 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,001974 (+%197,40) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

我是未来 (我是未来) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

我是未来 Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

我是未来 için Fiyat Tahmini

2030 için 我是未来 (我是未来) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra)
Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, 我是未来 için 2030 yılı hedef fiyatı $ -- olup, öngörülen büyüme %0,00 oranındadır.
2040 için 我是未来 (我是未来) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde)

2040 yılında 我是未来 fiyatı, potansiyel olarak %0,00 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.

我是未来 varlığının 2026 - 2027 yıllarında hangi fiyata ulaşacağını merak ediyor musunuz? 我是未来 Fiyat Tahmini bağlantısına tıklayarak, 我是未来 varlığının 2026 - 2027 yıllarına ilişkin fiyat tahminlerini içeren Fiyat Tahmini sayfamıza göz atın.

Nasıl 我是未来 Satın Alınır ve Yatırımı Yapılır

我是未来 ile işlem yapmaya hazır mısınız? MEXC'de 我是未来 satın almak hızlı ve yeni başlayanlar için kolaydır. İlk satın alımınızı yaptıktan sonra hemen alım satım işlemlerine başlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, 我是未来 satın alma konusunda kapsamlı kılavuzumuzu inceleyin. Aşağıda, 我是未来 (我是未来) satın alma yolculuğunuza başlamanıza yardımcı olacak 5 adımlı hızlı bir özet bulunmaktadır.

1. Adım

Hesap Açın ve KYC Doğrulamasını Tamamlayın

Öncelikle, hesap açın ve MEXC'de KYC doğrulamasını tamamlayın. Bu işlemi MEXC'nin resmi websitesinde veya MEXC uygulamasında cep telefonu numaranızı veya e-posta adresinizi kullanarak yapabilirsiniz.
2. Adım

Cüzdanınıza USDT, USDC veya USDE Ekleyin

USDT, USDC ve USDE MEXC'de alım satımı kolaylaştırır. USDT, USDC ve USDE'yi banka transferi, OTC veya P2P alım satımı yoluyla satın alabilirsiniz.
3. Adım

Spot Alım Satım Sayfasına Gidin

MEXC websitesinde, üst menü çubuğundan Spot seçeğine tıklayın ve tercih ettiğiniz tokenleri arayın.
4. Adım

Tokenlerinizi Seçin

Mevcut -- adetten fazla token ile Bitcoin, Ethereum ve trend tokenleri kolayca satın alabilirsiniz.
5. Adım

Satın Alma İşleminizi Tamamlayın

Token miktarını veya yerel para biriminizdeki karşılığını girin. Satın Al seçeneğine tıkladıktan sonra 我是未来 anında cüzdanınıza aktarılacaktır.
我是未来 (我是未来) Satın Alma Kılavuzu

我是未来 ile Neler Yapabilirsiniz

我是未来 sahibi olmak, sadece satın alıp tutmak açısından size daha fazla fırsat sunar. Yüzlerce piyasada BTC alım satımı yapabilir, esnek stake ve birikim ürünleri ile düzenli kazançlar elde edebilir veya profesyonel alım satım araçlarından yararlanarak varlıklarınızı büyütebilirsiniz. İster yeni başlayan ister profesyonel, deneyimli bir yatırımcı olun, MEXC kripto potansiyelinizi en üst düzeye çıkarmanızı kolaylaştırır. Bitcoin varlıklarınızı en iyi şekilde değerlendirebileceğiniz dört yol aşağıda belirtilmiştir.

MEXC'de Son Derece Düşük İşlem Ücretleriyle Alım Satım

MEXC'de 我是未来 (我是未来) satın almak, paranızın daha fazla değer kazanması anlamına gelir. Piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto platformlarından biri olan MEXC, ilk alım satımınızdan itibaren maliyetlerinizi azaltmanıza yardımcı olur.

Spot işlem ücretleri:
我是未来 Kaynağı

我是未来 hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: 我是未来 Hakkında Diğer Sorular

Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-21 22:20:50 (UTC+8)

我是未来 (我是未来) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
01-20 22:09:49Sektör Haberleri
现货黄金短线飙升，突破4,740美元/盎司，创下新高
01-20 13:14:57Sektör Haberleri
特朗普评论欧盟关税，黄金突破历史新高，比特币短暂下跌
01-19 16:31:41Sektör Haberleri
隱私板塊接力上漲,DUSK單日飆升超120%
01-19 08:14:46Sektör Haberleri
欧洲和美国关税威胁再现,加密货币市场周一早晨"闪崩"
01-19 07:38:00Değerli Metaller
現貨黃金和白銀雙雙創下歷史新高
01-18 14:28:43Sektör Haberleri
加密市场情绪维持"中性"，整体从先前水平回升

我是未来 Öne Çıkan Haberler

Some negative inflation prints are possible this year

Some negative inflation prints are possible this year

January 21, 2026
Sonic Automotive Schedules Release of Fourth Quarter and Full Year 2025 Financial Results

Sonic Automotive Schedules Release of Fourth Quarter and Full Year 2025 Financial Results

January 21, 2026
WELL Health Releases CEO Letter to Shareholders

WELL Health Releases CEO Letter to Shareholders

January 21, 2026
我是未来 Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

我是未来 USDT (Vadeli İşlem Alım Satımı)

Kaldıraçlı 我是未来 long veya short pozisyonu açın. MEXC'de 我是未来USDT Vadeli İşlem alım satımını keşfedin ve piyasa dalgalanmalarından yararlanın.

MEXC'de 我是未来 (我是未来) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı 我是未来 fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
我是未来/USDT
$0,002974
$0,002974$0,002974
+%197,40
%0,00 (USDT)

Keşfedebileceğiniz Daha Fazla Kripto Para

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

我是未来 / USD Hesaplayıcı

1 我是未来 = 0,002974 USD