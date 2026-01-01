Bugünkü 360noscope420blazeit Fiyatı

Bugünkü 360noscope420blazeit (MLG) fiyatı $ 0,00154567 olup, son 24 saatte % 1,73 değişim gösterdi. Mevcut MLG / USD dönüşüm oranı MLG başına $ 0,00154567 şeklindedir.

360noscope420blazeit, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.541.880 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 997,50M MLG şeklindedir. Son 24 saat içinde MLG, $ 0,0015079 (en düşük) ile $ 0,00158194 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,187194 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00102597 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MLG, son bir saatte -%0,57 ve son 7 günde -%16,36 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

360noscope420blazeit (MLG) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,54M$ 1,54M $ 1,54M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,54M$ 1,54M $ 1,54M Dolaşım Arzı 997,50M 997,50M 997,50M Toplam Arz 997.501.375,828232 997.501.375,828232 997.501.375,828232

Şu anki 360noscope420blazeit piyasa değeri $ 1,54M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MLG arzı 997,50M olup, toplam arzı 997501375.828232. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,54M.