Sonic SVM (SONIC) Nedir?

Sonic, oyunlar ve uygulamalar için Solana'da kullanıma sunulan ilk SVM ağ uzantısıdır. Web3 TikTok Uygulama Katmanını güçlendirerek bir sonraki milyar sayıda kullanıcıya ulaşıyor. İyimser Solana rollup'larını düzenlemek için bir çatı niteliğindeki Sonic HyperGrid ile oluşturulmuştur.

Sonic SVM, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Sonic SVM yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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Sonic SVM Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Sonic SVM, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte SONIC fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Sonic SVM fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Sonic SVM Fiyat Geçmişi

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Sonic SVM (SONIC) Token Ekonomisi

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Sonic SVM (SONIC) Satın Alma

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SONIC Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SONIC / VND ₫ 5,530.8867 1 SONIC / AUD A$ 0.3236772 1 SONIC / GBP ￡ 0.157635 1 SONIC / EUR € 0.1807548 1 SONIC / USD $ 0.21018 1 SONIC / MYR RM 0.8890614 1 SONIC / TRY ₺ 8.5501224 1 SONIC / JPY ¥ 30.89646 1 SONIC / ARS ARS$ 284.026743 1 SONIC / RUB ₽ 16.7219208 1 SONIC / INR ₹ 18.3129834 1 SONIC / IDR Rp 3,445.5732192 1 SONIC / KRW ₩ 290.7041616 1 SONIC / PHP ₱ 12.0916554 1 SONIC / EGP ￡E. 10.0739274 1 SONIC / BRL R$ 1.1622954 1 SONIC / CAD C$ 0.2879466 1 SONIC / BDT ৳ 25.3729296 1 SONIC / NGN ₦ 317.970813 1 SONIC / UAH ₴ 8.6741286 1 SONIC / VES Bs 25.85214 1 SONIC / CLP $ 203.8746 1 SONIC / PKR Rs 58.8903342 1 SONIC / KZT ₸ 112.635462 1 SONIC / THB ฿ 6.820341 1 SONIC / TWD NT$ 6.2780766 1 SONIC / AED د.إ 0.7713606 1 SONIC / CHF Fr 0.168144 1 SONIC / HKD HK$ 1.6478112 1 SONIC / MAD .د.م 1.9000272 1 SONIC / MXN $ 3.9576894 1 SONIC / PLN zł 0.7734624 1 SONIC / RON лв 0.9205884 1 SONIC / SEK kr 2.0303388 1 SONIC / BGN лв 0.3531024 1 SONIC / HUF Ft 72.2998182 1 SONIC / CZK Kč 4.4621214 1 SONIC / KWD د.ك 0.06368454 1 SONIC / ILS ₪ 0.7167138

Sonic SVM Kaynağı

Sonic SVM hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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