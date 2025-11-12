Bugünkü Semantic Layer Fiyatı

Bugünkü Semantic Layer (42) fiyatı $ 0,08044 olup, son 24 saatte % 0,82 değişim gösterdi. Mevcut 42 / USD dönüşüm oranı 42 başına $ 0,08044 şeklindedir.

Semantic Layer, şu anda piyasa değeri açısından $ 11,92M ile 1044. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 148,17M 42 şeklindedir. Son 24 saat içinde 42, $ 0,07611 (en düşük) ile $ 0,08826 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,3058250932347683 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,07411559323417741 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, 42, son bir saatte +%1,47 ve son 7 günde -%10,04 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 766,62K seviyesine ulaştı.

Semantic Layer (42) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.1044 Piyasa Değeri $ 11,92M$ 11,92M $ 11,92M Hacim (24 Sa) $ 766,62K$ 766,62K $ 766,62K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 80,44M$ 80,44M $ 80,44M Dolaşım Arzı 148,17M 148,17M 148,17M Maksimum Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Dolaşım Oranı %14,81 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

