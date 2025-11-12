BorsaDEX+
Bugünkü canlı Semantic Layer fiyatı 0,08044 USD. 42 piyasa değeri ise 11.918.526,69348 USD. 42 / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.

42 Hakkında Daha Fazla Bilgi

42 Fiyat Bilgileri

42 Nedir

42 Resmi Websitesi

42 Token Ekonomisi

42 Fiyat Tahmini

42 Fiyat Geçmişi

42 Satın Alma Kılavuzu

42 / İtibari Para Dönüştürücüsü

42 Spot

42 USDT-M Vadeli İşlemleri

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Semantic Layer Logosu

Semantic Layer Fiyatı(42)

1 42 / USD Canlı Fiyatı:

$0,08043
$0,08043
+%0,821D
USD
Semantic Layer (42) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-12 10:42:15 (UTC+8)

Bugünkü Semantic Layer Fiyatı

Bugünkü Semantic Layer (42) fiyatı $ 0,08044 olup, son 24 saatte % 0,82 değişim gösterdi. Mevcut 42 / USD dönüşüm oranı 42 başına $ 0,08044 şeklindedir.

Semantic Layer, şu anda piyasa değeri açısından $ 11,92M ile 1044. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 148,17M 42 şeklindedir. Son 24 saat içinde 42, $ 0,07611 (en düşük) ile $ 0,08826 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,3058250932347683 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,07411559323417741 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, 42, son bir saatte +%1,47 ve son 7 günde -%10,04 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 766,62K seviyesine ulaştı.

Semantic Layer (42) Piyasa Bilgileri

No.1044

$ 11,92M
$ 11,92M

$ 766,62K
$ 766,62K

$ 80,44M
$ 80,44M

148,17M
148,17M

1.000.000.000
1.000.000.000

1.000.000.000
1.000.000.000

%14,81

BSC

Şu anki Semantic Layer piyasa değeri $ 11,92M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 766,62K. Dolaşımdaki 42 arzı 148,17M olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 80,44M.

Semantic Layer Fiyat Geçmişi USD

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,07611
$ 0,07611
24 sa Düşük
$ 0,08826
$ 0,08826
24 sa Yüksek

$ 0,07611
$ 0,07611

$ 0,08826
$ 0,08826

$ 0,3058250932347683
$ 0,3058250932347683

$ 0,07411559323417741
$ 0,07411559323417741

+%1,47

+%0,82

-%10,04

-%10,04

Semantic Layer (42) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Semantic Layer fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,0006542+%0,82
30 Gün$ +0,03044+%60,88
60 Gün$ +0,03044+%60,88
90 Gün$ +0,03044+%60,88
Bugünkü Semantic Layer Fiyatı Değişimi

Bugün, 42, $ +0,0006542 (+%0,82) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Semantic Layer 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,03044 (+%60,88) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Semantic Layer 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, 42 değişimi $ +0,03044 (+%60,88) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Semantic Layer 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,03044 (+%60,88) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

Semantic Layer (42) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

Semantic Layer Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

Semantic Layer için Fiyat Tahmini

2030 için Semantic Layer (42) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra)
Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, 42 için 2030 yılı hedef fiyatı $ -- olup, öngörülen büyüme %0,00 oranındadır.
2040 için Semantic Layer (42) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra)

2040 yılında Semantic Layer fiyatı, potansiyel olarak %0,00 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.

MEXC Araçları
Kullanıcılar, gerçek zamanlı senaryo tahminleri ve daha kişiselleştirilmiş analizler için MEXC'nin Fiyat Tahmin Aracı ve YZ Piyasa İçgörüleri'ni kullanabilirler.
Sorumluluk reddi: Bu senaryolar örnek niteliğinde ve bilgilendirme amaçlıdır; kripto paralar oldukça volatildir. Karar vermeden önce kendi araştırmanızı yapın (DYOR).
Semantic Layer varlığının 2025 - 2026 yıllarında hangi fiyata ulaşacağını merak ediyor musunuz? Semantic Layer Fiyat Tahmini bağlantısına tıklayarak, 42 varlığının 2025 - 2026 yıllarına ilişkin fiyat tahminlerini içeren Fiyat Tahmini sayfamıza göz atın.

Nasıl Semantic Layer Satın Alınır ve Yatırımı Yapılır

Semantic Layer ile işlem yapmaya hazır mısınız? MEXC'de 42 satın almak hızlı ve yeni başlayanlar için kolaydır. İlk satın alımınızı yaptıktan sonra hemen alım satım işlemlerine başlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, Semantic Layer satın alma konusunda kapsamlı kılavuzumuzu inceleyin. Aşağıda, Semantic Layer (42) satın alma yolculuğunuza başlamanıza yardımcı olacak 5 adımlı hızlı bir özet bulunmaktadır.

1. Adım

Hesap Açın ve KYC Doğrulamasını Tamamlayın

Öncelikle, hesap açın ve MEXC'de KYC doğrulamasını tamamlayın. Bu işlemi MEXC'nin resmi websitesinde veya MEXC uygulamasında cep telefonu numaranızı veya e-posta adresinizi kullanarak yapabilirsiniz.
2. Adım

Cüzdanınıza USDT, USDC veya USDE Ekleyin

USDT, USDC ve USDE MEXC'de alım satımı kolaylaştırır. USDT, USDC ve USDE'yi banka transferi, OTC veya P2P alım satımı yoluyla satın alabilirsiniz.
3. Adım

Spot Alım Satım Sayfasına Gidin

MEXC websitesinde, üst menü çubuğundan Spot seçeğine tıklayın ve tercih ettiğiniz tokenleri arayın.
4. Adım

Tokenlerinizi Seçin

Mevcut 148,17M adetten fazla token ile Bitcoin, Ethereum ve trend tokenleri kolayca satın alabilirsiniz.
5. Adım

Satın Alma İşleminizi Tamamlayın

Token miktarını veya yerel para biriminizdeki karşılığını girin. Satın Al seçeneğine tıkladıktan sonra Semantic Layer anında cüzdanınıza aktarılacaktır.
Semantic Layer (42) Satın Alma Kılavuzu

Semantic Layer ile Neler Yapabilirsiniz

Semantic Layer sahibi olmak, sadece satın alıp tutmak açısından size daha fazla fırsat sunar. Yüzlerce piyasada BTC alım satımı yapabilir, esnek stake ve birikim ürünleri ile düzenli kazançlar elde edebilir veya profesyonel alım satım araçlarından yararlanarak varlıklarınızı büyütebilirsiniz. İster yeni başlayan ister profesyonel, deneyimli bir yatırımcı olun, MEXC kripto potansiyelinizi en üst düzeye çıkarmanızı kolaylaştırır. Bitcoin varlıklarınızı en iyi şekilde değerlendirebileceğiniz dört yol aşağıda belirtilmiştir.

MEXC'de Son Derece Düşük İşlem Ücretleriyle Alım Satım

MEXC'de Semantic Layer (42) satın almak, paranızın daha fazla değer kazanması anlamına gelir. Piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto platformlarından biri olan MEXC, ilk alım satımınızdan itibaren maliyetlerinizi azaltmanıza yardımcı olur.

Spot işlem ücretleri:
--
Piyasa Yapıcı
--
Piyasa Alıcı
Vadeli işlem ücretleri:
--
Piyasa Yapıcı
--
Piyasa Alıcı

MEXC'nin rekabetçi işlem ücretlerini inceleyin

Ayrıca, MEXC'nin Sıfır İşlem Ücreti Festivali ile seçtiğiniz spot işlem çiftleriyle hiçbir ücret ödemeden alım satım yapabilirsiniz.

Semantic Layer (42) Nedir?

Semantic Layer is an infrastructure protocol that introduces Application-Controlled Execution (ACE) for decentralized applications (dApps). It allows dApps to internalize miner extractable value (MEV), scale their throughput independently of the base chain, and implement custom execution logic while retaining access to on-chain liquidity and composability. Semantic Layer operates as an execution layer that sits between dApps and the base blockchain. Instead of relying on validators or block builders, dApps using Semantic Layer can control the order and conditions of their users’ transactions.

Semantic Layer Kaynağı

Semantic Layer hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Resmi Semantic Layer Websitesi
Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Semantic Layer Hakkında Diğer Sorular

2030 yılında 1 Semantic Layer ne kadar olacak?
Semantic Layer yıllık %5 oranında büyürse, tahmini değeri 2026 yılına kadar yaklaşık --$, 2030 yılına kadar --$ ve 2035 yılına kadar --$ ve 2040 yılına kadar --$ değerine ulaşabilir. Bu değerlemeler istikrarlı bir bileşik büyüme senaryosunu göstermektedir, ancak gelecekteki gerçek fiyatlar piyasadaki benimseme düzeyine, düzenleyici gelişmelere ve makroekonomik koşullara bağlı olacaktır. Potansiyel Semantic Layer fiyatları ve beklenen ROI değerinin yıllık ayrıntılı dökümünü görüntülemek için aşağıdaki tam tahmin tablosunu inceleyebilirsiniz.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-12 10:42:15 (UTC+8)

Semantic Layer (42) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
11-11 01:50:49Sektör Haberleri
Son 7 Günün Genel Blok Zinciri Aktivite Sıralaması: Solana Lider Konumunu Koruyor
11-10 22:54:23Sektör Haberleri
CoinShares: Geçen Hafta Dijital Varlık Yatırım Ürünlerinden 1,17 Milyar Dolarlık Net Çıkış
11-10 19:50:05Sektör Haberleri
Kripto Korku Endeksi 29'a Yükseldi, Piyasa "Aşırı Korku"dan "Korku"ya Geçiş Yaptı
11-10 15:27:00Para Birimi Politikası
ABD Senatosu'ndaki "hükümet kapanma kararı" üzerine yapılan usul oylaması geçti
11-08 07:05:00Sektör Haberleri
"Klasik" Altcoinler Geniş Çapta Yükseliyor, Depolama ve Gizlilik Sektörü Tokenları Bağımsız Piyasa Eğilimleri Gösteriyor
11-07 21:26:04Sektör Haberleri
Muhtemelen birden fazla proje çöküşünden etkilenerek, ağ genelindeki toplam borç verme protokolü TVL'si neredeyse 12 milyar $ düştü

Semantic Layer Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

42 USDT (Vadeli İşlem Alım Satımı)

Kaldıraçlı 42 long veya short pozisyonu açın. MEXC'de 42USDT Vadeli İşlem alım satımını keşfedin ve piyasa dalgalanmalarından yararlanın.

MEXC'de Semantic Layer (42) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Semantic Layer fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
42/USDT
$0,08043
$0,08043
+%0,99
%0,00 (USDT)

$0,00000
$0,00000

$0,00000
$0,00000

$0,000000
$0,000000

$0,00000
$0,00000

$0,4403
$0,4403

$0,000011342
$0,000011342

$0,0007173
$0,0007173

$0,000000000192
$0,000000000192

$0,00027
$0,00027

$0,0000000000052508
$0,0000000000052508

Sorumluluk Reddi

