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Agenda 47 Fiyatı(A47)

Agenda 47 (A47) Canlı Fiyat Grafiği

$0,018732
$0,018732$0,018732
-%1,801D
USD

A47 Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Agenda 47 (A47), şu anda 0,018398 USD fiyatından işlem görmektedir ve 18,40M USD piyasa değerine sahiptir. A47 / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Agenda 47 Ana Piyasa Performansı:

$ 1,10M USD
24 saatlik işlem hacmi
-%1,80
Agenda 47 24 saatlik fiyat değişimi
999,99M USD
Dolaşımdaki arz

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A47 Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Agenda 47 fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,00034336-%1,79
30 Gün$ -0,005811-%24,01
60 Gün$ -0,00297-%13,90
90 Gün$ -0,010619-%36,60
Bugünkü Agenda 47 Fiyatı Değişimi

Bugün, A47, $ -0,00034336 (-%1,79) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Agenda 47 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,005811 (-%24,01) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Agenda 47 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, A47 değişimi $ -0,00297 (-%13,90) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Agenda 47 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,010619 (-%36,60) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

A47 Fiyat Bilgisi

En güncel Agenda 47 fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,01815
$ 0,01815$ 0,01815

$ 0,019668
$ 0,019668$ 0,019668

$ 0,044
$ 0,044$ 0,044

-%2,51

-%1,79

-%11,01

A47 Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 18,40M
$ 18,40M$ 18,40M

$ 1,10M
$ 1,10M$ 1,10M

999,99M
999,99M 999,99M

Agenda 47 (A47) Nedir?

A47, küresel meselelerin nasıl tüketildiğini, tartışıldığını ve ödüllendirildiğini yeniden tanımlıyor. Ekip, 47 Yapay Zekâ Aracı tarafından desteklenen, siyasetin mizahla buluştuğu, yapay zekâ destekli, meme güdümlü bir ekosistem inşa ediyor. Bu Araçlar, küresel siyaset hakkında gerçek zamanlı, hicivli yorumlar sunarak dijital etkileşimlerde mizah ve etkileşimin ön plana çıkmasını sağlıyor.

Agenda 47, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Agenda 47 yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- A47 staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
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Agenda 47 Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Agenda 47, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte A47 fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Agenda 47 fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Agenda 47 Fiyat Geçmişi

A47 fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak A47 kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Agenda 47 fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Agenda 47 (A47) Token Ekonomisi

Agenda 47 (A47) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. A47 tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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A47 Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 A47 / VND
484,14337
1 A47 / AUD
A$0,02833292
1 A47 / GBP
0,0137985
1 A47 / EUR
0,01582228
1 A47 / USD
$0,018398
1 A47 / MYR
RM0,07782354
1 A47 / TRY
0,74824666
1 A47 / JPY
¥2,704506
1 A47 / ARS
ARS$24,8621373
1 A47 / RUB
1,46374488
1 A47 / INR
1,60835316
1 A47 / IDR
Rp301,60650912
1 A47 / KRW
25,44664176
1 A47 / PHP
1,05678112
1 A47 / EGP
￡E.0,88200012
1 A47 / BRL
R$0,1021089
1 A47 / CAD
C$0,02520526
1 A47 / BDT
2,22100656
1 A47 / NGN
27,8334143
1 A47 / UAH
0,75928546
1 A47 / VES
Bs2,262954
1 A47 / CLP
$17,84606
1 A47 / PKR
Rs5,15493562
1 A47 / KZT
9,8594882
1 A47 / THB
฿0,59719908
1 A47 / TWD
NT$0,5491803
1 A47 / AED
د.إ0,06752066
1 A47 / CHF
Fr0,0147184
1 A47 / HKD
HK$0,14424032
1 A47 / MAD
.د.م0,16631792
1 A47 / MXN
$0,3468023
1 A47 / PLN
0,06788862
1 A47 / RON
лв0,08058324
1 A47 / SEK
kr0,17772468
1 A47 / BGN
лв0,03090864
1 A47 / HUF
Ft6,33093578
1 A47 / CZK
0,39058954
1 A47 / KWD
د.ك0,005574594
1 A47 / ILS
0,06273718

Agenda 47 Kaynağı

Agenda 47 hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Resmi Agenda 47 Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

A47
A47
USD
USD

1 A47 = 0,018398 USD

Al-Sat

A47USDT
$0,018398
$0,018398$0,018398
-%4,61

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