Agenda 47 (A47) Nedir?

A47, küresel meselelerin nasıl tüketildiğini, tartışıldığını ve ödüllendirildiğini yeniden tanımlıyor. Ekip, 47 Yapay Zekâ Aracı tarafından desteklenen, siyasetin mizahla buluştuğu, yapay zekâ destekli, meme güdümlü bir ekosistem inşa ediyor. Bu Araçlar, küresel siyaset hakkında gerçek zamanlı, hicivli yorumlar sunarak dijital etkileşimlerde mizah ve etkileşimin ön plana çıkmasını sağlıyor.

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Agenda 47 Fiyat Geçmişi

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A47 Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 A47 / VND ₫ 484,14337 1 A47 / AUD A$ 0,02833292 1 A47 / GBP ￡ 0,0137985 1 A47 / EUR € 0,01582228 1 A47 / USD $ 0,018398 1 A47 / MYR RM 0,07782354 1 A47 / TRY ₺ 0,74824666 1 A47 / JPY ¥ 2,704506 1 A47 / ARS ARS$ 24,8621373 1 A47 / RUB ₽ 1,46374488 1 A47 / INR ₹ 1,60835316 1 A47 / IDR Rp 301,60650912 1 A47 / KRW ₩ 25,44664176 1 A47 / PHP ₱ 1,05678112 1 A47 / EGP ￡E. 0,88200012 1 A47 / BRL R$ 0,1021089 1 A47 / CAD C$ 0,02520526 1 A47 / BDT ৳ 2,22100656 1 A47 / NGN ₦ 27,8334143 1 A47 / UAH ₴ 0,75928546 1 A47 / VES Bs 2,262954 1 A47 / CLP $ 17,84606 1 A47 / PKR Rs 5,15493562 1 A47 / KZT ₸ 9,8594882 1 A47 / THB ฿ 0,59719908 1 A47 / TWD NT$ 0,5491803 1 A47 / AED د.إ 0,06752066 1 A47 / CHF Fr 0,0147184 1 A47 / HKD HK$ 0,14424032 1 A47 / MAD .د.م 0,16631792 1 A47 / MXN $ 0,3468023 1 A47 / PLN zł 0,06788862 1 A47 / RON лв 0,08058324 1 A47 / SEK kr 0,17772468 1 A47 / BGN лв 0,03090864 1 A47 / HUF Ft 6,33093578 1 A47 / CZK Kč 0,39058954 1 A47 / KWD د.ك 0,005574594 1 A47 / ILS ₪ 0,06273718

Agenda 47 Kaynağı

Agenda 47 hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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