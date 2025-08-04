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AASToken Fiyatı(AAST)

AASToken (AAST) Canlı Fiyat Grafiği

$0,003554
$0,003554$0,003554
-%2,441D
USD

AAST Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

AASToken (AAST), şu anda 0,003554 USD fiyatından işlem görmektedir ve 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. AAST / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

AASToken Ana Piyasa Performansı:

$ 5,29K USD
24 saatlik işlem hacmi
-%2,44
AASToken 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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AAST Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için AASToken fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,00008889-%2,44
30 Gün$ -0,003559-%50,04
60 Gün$ -0,006928-%66,10
90 Gün$ -0,008275-%69,96
Bugünkü AASToken Fiyatı Değişimi

Bugün, AAST, $ -0,00008889 (-%2,44) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

AASToken 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,003559 (-%50,04) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

AASToken 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, AAST değişimi $ -0,006928 (-%66,10) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

AASToken 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,008275 (-%69,96) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

AAST Fiyat Bilgisi

En güncel AASToken fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,003
$ 0,003$ 0,003

$ 0,003709
$ 0,003709$ 0,003709

$ 37,785
$ 37,785$ 37,785

+%2,86

-%2,44

-%2,87

AAST Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 5,29K
$ 5,29K$ 5,29K

0,00
0,00 0,00

AASToken (AAST) Nedir?

AAST, kripto para birimlerini otomatik olarak düşük fiyatlardan satın almak ve getiri elde etmek için daha yüksek fiyatlardan satmak için yüksek frekanslı alım satım ve algoritmalar kullanan bir dijital para birimi alım satım platformu olan Afriq Arbitrage System'in yerel tokenidir. Binance Akıllı Zinciri üzerine inşa edilen AAST, dijital bir değer deposu ve bir değişim aracıdır. Token, ekosistemin arbitraj kolundaki çok sayıda yatırımcının günlük Yatırım Getirisi'ni güçlendiren bir ödeme ağ geçidi görevi görür ve böylece geniş topluluğunda dijital erişim ve okuryazarlığın önünü açmayı amaçlar. Yapay zeka ve merkeziyetsiz finanstan (DeFi) yararlanan AAST, kripto para birimlerinin küresel olarak benimsenmesini yeni bir seviyeye taşıyarak, sahiplerine sınır tanımayan AAS gruplarından dijital araçlar ve mülk edinme fırsatı sunar. Birincil hedefleri, bu gelişmekte olan teknolojilerin avantajlarından yararlanan uygun, güvenli, hızlı ve merkeziyetsiz bir ödeme çözümü oluşturmak ve kaynakları çeşitli hayırsever girişimlere yönlendirmektir.

AASToken, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, AASToken yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- AAST staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda AASToken hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, AASToken satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

AASToken Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, AASToken, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte AAST fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen AASToken fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

AASToken Fiyat Geçmişi

AAST fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak AAST kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen AASToken fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

AASToken (AAST) Token Ekonomisi

AASToken (AAST) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. AAST tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

AASToken (AAST) Satın Alma

Nasıl AASToken satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım AASToken Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

AAST Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 AAST / VND
93,52351
1 AAST / AUD
A$0,00547316
1 AAST / GBP
0,0026655
1 AAST / EUR
0,00305644
1 AAST / USD
$0,003554
1 AAST / MYR
RM0,01503342
1 AAST / TRY
0,14454118
1 AAST / JPY
¥0,522438
1 AAST / ARS
ARS$4,8026979
1 AAST / RUB
0,28275624
1 AAST / INR
0,31069068
1 AAST / IDR
Rp58,26228576
1 AAST / KRW
4,91560848
1 AAST / PHP
0,20414176
1 AAST / EGP
￡E.0,17037876
1 AAST / BRL
R$0,0197247
1 AAST / CAD
C$0,00486898
1 AAST / BDT
0,42903888
1 AAST / NGN
5,3766689
1 AAST / UAH
0,14667358
1 AAST / VES
Bs0,437142
1 AAST / CLP
$3,44738
1 AAST / PKR
Rs0,99579526
1 AAST / KZT
1,9045886
1 AAST / THB
฿0,11536284
1 AAST / TWD
NT$0,1060869
1 AAST / AED
د.إ0,01304318
1 AAST / CHF
Fr0,0028432
1 AAST / HKD
HK$0,02786336
1 AAST / MAD
.د.م0,03212816
1 AAST / MXN
$0,0669929
1 AAST / PLN
0,01311426
1 AAST / RON
лв0,01556652
1 AAST / SEK
kr0,03433164
1 AAST / BGN
лв0,00597072
1 AAST / HUF
Ft1,22296694
1 AAST / CZK
0,07545142
1 AAST / KWD
د.ك0,001076862
1 AAST / ILS
0,01211914

AASToken Kaynağı

AASToken hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi AASToken Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

AAST
AAST
USD
USD

1 AAST = 0,003554 USD

Al-Sat

AASTUSDT
$0,003554
$0,003554$0,003554
-%4,18

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