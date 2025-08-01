Arsenal Fan Token (AFC) Nedir?

Arsenal Fan Token (AFC), "The Gunners" olarak bilinen Londra merkezli futbol kulübü Arsenal FC'nin resmi fan tokenidir. AFC fan tokenleri, sahiplerine kulübün hayatını etkilemenin yanı sıra takımla ilgili çeşitli kararlara ilişkin anketlerde yer alma avantajı sunar. AFC sahipleri, en yeni içeriğe ilk erişecek, sınavlara, yarışmalara, oyunlara katılacak ve belirli ayrıcalıklara sahip olacaklardır. Ayrıca, her AFC sahibi oyunlaştırma sürecinin bir parçası olabilir ve futbol takımı ile taraftarları arasındaki etkileşime odaklanan pazarlama tekniklerini şekillendirebilir.

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Arsenal Fan Token Fiyat Geleceği Tahmini

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Arsenal Fan Token (AFC) Token Ekonomisi

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AFC Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 AFC / VND ₫ 10.352,321 1 AFC / AUD A$ 0,605836 1 AFC / GBP ￡ 0,29505 1 AFC / EUR € 0,338324 1 AFC / USD $ 0,3934 1 AFC / MYR RM 1,668016 1 AFC / TRY ₺ 16,003512 1 AFC / JPY ¥ 57,8298 1 AFC / ARS ARS$ 532,337078 1 AFC / RUB ₽ 31,204488 1 AFC / INR ₹ 34,320216 1 AFC / IDR Rp 6.449,179296 1 AFC / KRW ₩ 545,630064 1 AFC / PHP ₱ 22,707048 1 AFC / EGP ￡E. 19,064164 1 AFC / BRL R$ 2,175502 1 AFC / CAD C$ 0,538958 1 AFC / BDT ৳ 47,357492 1 AFC / NGN ₦ 593,361286 1 AFC / UAH ₴ 16,18841 1 AFC / VES Bs 48,3882 1 AFC / CLP $ 380,0244 1 AFC / PKR Rs 110,226746 1 AFC / KZT ₸ 210,260498 1 AFC / THB ฿ 12,754028 1 AFC / TWD NT$ 11,735122 1 AFC / AED د.إ 1,443778 1 AFC / CHF Fr 0,31472 1 AFC / HKD HK$ 3,084256 1 AFC / MAD .د.م 3,552402 1 AFC / MXN $ 7,423458 1 AFC / PLN zł 1,451646 1 AFC / RON лв 1,723092 1 AFC / SEK kr 3,804178 1 AFC / BGN лв 0,660912 1 AFC / HUF Ft 135,514498 1 AFC / CZK Kč 8,363684 1 AFC / KWD د.ك 0,1195936 1 AFC / ILS ₪ 1,341494

Arsenal Fan Token Kaynağı

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