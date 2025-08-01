AFC Hakkında Daha Fazla Bilgi

AFC Fiyat Bilgileri

AFC Resmi Websitesi

AFC Token Ekonomisi

AFC Fiyat Tahmini

AFC Fiyat Geçmişi

AFC Satın Alma Kılavuzu

AFC / İtibari Para Dönüştürücüsü

AFC Spot

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Arsenal Fan Token Logosu

Arsenal Fan Token Fiyatı(AFC)

Arsenal Fan Token (AFC) Canlı Fiyat Grafiği

$0,3933
$0,3933$0,3933
-%0,631D
USD

AFC Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Arsenal Fan Token (AFC), şu anda 0,3934 USD fiyatından işlem görmektedir ve 3,54M USD piyasa değerine sahiptir. AFC / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Arsenal Fan Token Ana Piyasa Performansı:

$ 55,93K USD
24 saatlik işlem hacmi
-%0,63
Arsenal Fan Token 24 saatlik fiyat değişimi
9,00M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki AFC / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, AFC fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

AFC Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Arsenal Fan Token fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,002493-%0,63
30 Gün$ +0,0633+%19,17
60 Gün$ -0,0238-%5,71
90 Gün$ -0,2483-%38,70
Bugünkü Arsenal Fan Token Fiyatı Değişimi

Bugün, AFC, $ -0,002493 (-%0,63) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Arsenal Fan Token 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,0633 (+%19,17) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Arsenal Fan Token 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, AFC değişimi $ -0,0238 (-%5,71) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Arsenal Fan Token 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,2483 (-%38,70) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

AFC Fiyat Bilgisi

En güncel Arsenal Fan Token fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,3897
$ 0,3897$ 0,3897

$ 0,3985
$ 0,3985$ 0,3985

$ 5,95
$ 5,95$ 5,95

+%0,45

-%0,63

+%3,03

AFC Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 3,54M
$ 3,54M$ 3,54M

$ 55,93K
$ 55,93K$ 55,93K

9,00M
9,00M 9,00M

Arsenal Fan Token (AFC) Nedir?

Arsenal Fan Token (AFC), "The Gunners" olarak bilinen Londra merkezli futbol kulübü Arsenal FC'nin resmi fan tokenidir. AFC fan tokenleri, sahiplerine kulübün hayatını etkilemenin yanı sıra takımla ilgili çeşitli kararlara ilişkin anketlerde yer alma avantajı sunar. AFC sahipleri, en yeni içeriğe ilk erişecek, sınavlara, yarışmalara, oyunlara katılacak ve belirli ayrıcalıklara sahip olacaklardır. Ayrıca, her AFC sahibi oyunlaştırma sürecinin bir parçası olabilir ve futbol takımı ile taraftarları arasındaki etkileşime odaklanan pazarlama tekniklerini şekillendirebilir.

Arsenal Fan Token, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Arsenal Fan Token yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- AFC staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Arsenal Fan Token hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Arsenal Fan Token satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Arsenal Fan Token Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Arsenal Fan Token, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte AFC fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Arsenal Fan Token fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Arsenal Fan Token Fiyat Geçmişi

AFC fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak AFC kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Arsenal Fan Token fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Arsenal Fan Token (AFC) Token Ekonomisi

Arsenal Fan Token (AFC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. AFC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Arsenal Fan Token (AFC) Satın Alma

Nasıl Arsenal Fan Token satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Arsenal Fan Token Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

AFC Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 AFC / VND
10.352,321
1 AFC / AUD
A$0,605836
1 AFC / GBP
0,29505
1 AFC / EUR
0,338324
1 AFC / USD
$0,3934
1 AFC / MYR
RM1,668016
1 AFC / TRY
16,003512
1 AFC / JPY
¥57,8298
1 AFC / ARS
ARS$532,337078
1 AFC / RUB
31,204488
1 AFC / INR
34,320216
1 AFC / IDR
Rp6.449,179296
1 AFC / KRW
545,630064
1 AFC / PHP
22,707048
1 AFC / EGP
￡E.19,064164
1 AFC / BRL
R$2,175502
1 AFC / CAD
C$0,538958
1 AFC / BDT
47,357492
1 AFC / NGN
593,361286
1 AFC / UAH
16,18841
1 AFC / VES
Bs48,3882
1 AFC / CLP
$380,0244
1 AFC / PKR
Rs110,226746
1 AFC / KZT
210,260498
1 AFC / THB
฿12,754028
1 AFC / TWD
NT$11,735122
1 AFC / AED
د.إ1,443778
1 AFC / CHF
Fr0,31472
1 AFC / HKD
HK$3,084256
1 AFC / MAD
.د.م3,552402
1 AFC / MXN
$7,423458
1 AFC / PLN
1,451646
1 AFC / RON
лв1,723092
1 AFC / SEK
kr3,804178
1 AFC / BGN
лв0,660912
1 AFC / HUF
Ft135,514498
1 AFC / CZK
8,363684
1 AFC / KWD
د.ك0,1195936
1 AFC / ILS
1,341494

Arsenal Fan Token Kaynağı

Arsenal Fan Token hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Resmi Arsenal Fan Token Websitesi
Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Arsenal Fan Token Hakkında Diğer Sorular

Öne Çıkan Haberler

What is XRP Ledger? Complete Beginner’s Guide to XRPL

The XRP Ledger processes over 1,500 transactions per second while using less energy than a single email server. If you’ve been wondering “what is XRP Ledger” or how it differs from other blockchain networks, you’re in the right place. This guide explains everything about XRPL in simple terms, perfect for beginners who want to understand this revolutionary payment system.

August 1, 2025

Yala Nedir? Adanın Ötesinde Trilyonlarca Değerin Kilidini Açan Yeni Bir Bitcoin Ekosistemi

Yala protokolünün, Bitcoin ile DeFi arasındaki boşluğu nasıl kapattığını ve BTC sahiplerinin varlık egemenliğinden ödün vermeden gerçek dünya varlığı (RWA) getirileri elde etmelerini nasıl sağladığını öğrenin. Yenilikçi teknolojisini, güçlü ekibini ve 8 milyon dolarlık tohum finansmanını keşfedin; Bitcoin DeFi alanında yeni bir dönemin başlangıcına tanıklık edin.

August 1, 2025

Cycle Network Nedir? Köprü Olmadan Çapraz Zincir Likidite Toplama Ağı Çözümü

Cycle Network, tüm blok zinciri L1/L2 ağlarını destekleyen devrim niteliğinde bir köprü olmadan çapraz zincir likidite toplama ağıdır. Zincir soyutlama teknolojisi ve ZK-rollup sıfır bilgi kanıtı aracılığıyla güvenli ve verimli bir çapraz zincir DeFi çözümü sunar. CYC token ekonomik modelini ve teknik avantajlarını öğrenin.

August 1, 2025
Daha Fazla Görüntüle

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

Hesaplayıcı

Miktar

AFC
AFC
USD
USD

1 AFC = 0,3934 USD

Al-Sat

AFCUSDT
$0,3934
$0,3934$0,3934
-%0,64

Hemen MEXC'ye Katılın

-- Spot Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Spot Piyasa Alıcı İşlem Ücreti
-- Vadeli Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Vadeli Piyasa Alıcı İşlem Ücreti