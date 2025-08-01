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Adventure Gold Fiyatı(AGLD)

Adventure Gold (AGLD) Canlı Fiyat Grafiği

$0,7004
$0,7004$0,7004
+%1,611D
USD

AGLD Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Adventure Gold (AGLD), şu anda 0,7007 USD fiyatından işlem görmektedir ve 54,17M USD piyasa değerine sahiptir. AGLD / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Adventure Gold Ana Piyasa Performansı:

$ 336,67K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,61
Adventure Gold 24 saatlik fiyat değişimi
77,31M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki AGLD / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, AGLD fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

AGLD Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Adventure Gold fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,011098+%1,61
30 Gün$ -0,0157-%2,20
60 Gün$ -0,1618-%18,76
90 Gün$ -0,2877-%29,11
Bugünkü Adventure Gold Fiyatı Değişimi

Bugün, AGLD, $ +0,011098 (+%1,61) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Adventure Gold 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,0157 (-%2,20) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Adventure Gold 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, AGLD değişimi $ -0,1618 (-%18,76) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Adventure Gold 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,2877 (-%29,11) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

AGLD Fiyat Bilgisi

En güncel Adventure Gold fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,6764
$ 0,6764$ 0,6764

$ 0,7058
$ 0,7058$ 0,7058

$ 8,2
$ 8,2$ 8,2

+%0,57

+%1,61

-%12,34

AGLD Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 54,17M
$ 54,17M$ 54,17M

$ 336,67K
$ 336,67K$ 336,67K

77,31M
77,31M 77,31M

Adventure Gold (AGLD) Nedir?

AGLD is a governance token for the Loot project initiated by the crypto community. All Loot holders can claim a bag of AGLD tokens. Loot is randomized adventurer gear generated and stored on-chain.

Adventure Gold, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Adventure Gold yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- AGLD staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Adventure Gold hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Adventure Gold satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Adventure Gold Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Adventure Gold, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte AGLD fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Adventure Gold fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Adventure Gold Fiyat Geçmişi

AGLD fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak AGLD kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Adventure Gold fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Adventure Gold (AGLD) Token Ekonomisi

Adventure Gold (AGLD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. AGLD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Adventure Gold (AGLD) Satın Alma

Nasıl Adventure Gold satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Adventure Gold Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

AGLD Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 AGLD / VND
18.438,9205
1 AGLD / AUD
A$1,079078
1 AGLD / GBP
0,525525
1 AGLD / EUR
0,602602
1 AGLD / USD
$0,7007
1 AGLD / MYR
RM2,963961
1 AGLD / TRY
28,504476
1 AGLD / JPY
¥103,0029
1 AGLD / ARS
ARS$948,166219
1 AGLD / RUB
55,747692
1 AGLD / INR
61,094033
1 AGLD / IDR
Rp11.486,883408
1 AGLD / KRW
970,497528
1 AGLD / PHP
40,325285
1 AGLD / EGP
￡E.33,591558
1 AGLD / BRL
R$3,881878
1 AGLD / CAD
C$0,959959
1 AGLD / BDT
84,588504
1 AGLD / NGN
1.060,053995
1 AGLD / UAH
28,917889
1 AGLD / VES
Bs86,1861
1 AGLD / CLP
$679,679
1 AGLD / PKR
Rs196,329133
1 AGLD / KZT
375,50513
1 AGLD / THB
฿22,751729
1 AGLD / TWD
NT$20,929909
1 AGLD / AED
د.إ2,571569
1 AGLD / CHF
Fr0,56056
1 AGLD / HKD
HK$5,493488
1 AGLD / MAD
.د.م6,334328
1 AGLD / MXN
$13,201188
1 AGLD / PLN
2,578576
1 AGLD / RON
лв3,069066
1 AGLD / SEK
kr6,768762
1 AGLD / BGN
лв1,177176
1 AGLD / HUF
Ft241,117877
1 AGLD / CZK
14,875861
1 AGLD / KWD
د.ك0,2123121
1 AGLD / ILS
2,389387

Adventure Gold Kaynağı

Adventure Gold hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Adventure Gold Websitesi
Blok Gezgini

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1 AGLD = 0,7007 USD

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AGLDUSDT
$0,7007
$0,7007$0,7007
+%3,37

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