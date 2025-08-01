Adventure Gold (AGLD) Nedir?

AGLD is a governance token for the Loot project initiated by the crypto community. All Loot holders can claim a bag of AGLD tokens. Loot is randomized adventurer gear generated and stored on-chain.

Adventure Gold, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Adventure Gold yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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Adventure Gold Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Adventure Gold, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte AGLD fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Adventure Gold fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Adventure Gold Fiyat Geçmişi

AGLD fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak AGLD kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Adventure Gold fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Adventure Gold (AGLD) Token Ekonomisi

Adventure Gold (AGLD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. AGLD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Adventure Gold (AGLD) Satın Alma

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AGLD Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 AGLD / VND ₫ 18.438,9205 1 AGLD / AUD A$ 1,079078 1 AGLD / GBP ￡ 0,525525 1 AGLD / EUR € 0,602602 1 AGLD / USD $ 0,7007 1 AGLD / MYR RM 2,963961 1 AGLD / TRY ₺ 28,504476 1 AGLD / JPY ¥ 103,0029 1 AGLD / ARS ARS$ 948,166219 1 AGLD / RUB ₽ 55,747692 1 AGLD / INR ₹ 61,094033 1 AGLD / IDR Rp 11.486,883408 1 AGLD / KRW ₩ 970,497528 1 AGLD / PHP ₱ 40,325285 1 AGLD / EGP ￡E. 33,591558 1 AGLD / BRL R$ 3,881878 1 AGLD / CAD C$ 0,959959 1 AGLD / BDT ৳ 84,588504 1 AGLD / NGN ₦ 1.060,053995 1 AGLD / UAH ₴ 28,917889 1 AGLD / VES Bs 86,1861 1 AGLD / CLP $ 679,679 1 AGLD / PKR Rs 196,329133 1 AGLD / KZT ₸ 375,50513 1 AGLD / THB ฿ 22,751729 1 AGLD / TWD NT$ 20,929909 1 AGLD / AED د.إ 2,571569 1 AGLD / CHF Fr 0,56056 1 AGLD / HKD HK$ 5,493488 1 AGLD / MAD .د.م 6,334328 1 AGLD / MXN $ 13,201188 1 AGLD / PLN zł 2,578576 1 AGLD / RON лв 3,069066 1 AGLD / SEK kr 6,768762 1 AGLD / BGN лв 1,177176 1 AGLD / HUF Ft 241,117877 1 AGLD / CZK Kč 14,875861 1 AGLD / KWD د.ك 0,2123121 1 AGLD / ILS ₪ 2,389387

Adventure Gold Kaynağı

Adventure Gold hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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