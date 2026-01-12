Bugünkü AI BattleGround Fiyatı

Bugünkü AI BattleGround (AIBG) fiyatı $ 0.000128 olup, son 24 saatte % 0.77 değişim gösterdi. Mevcut AIBG / USD dönüşüm oranı AIBG başına $ 0.000128 şeklindedir.

AI BattleGround, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- AIBG şeklindedir. Son 24 saat içinde AIBG, $ 0.00010671 (en düşük) ile $ 0.000129 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, AIBG, son bir saatte -0.78% ve son 7 günde +11.70% hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 13.26 seviyesine ulaştı.

AI BattleGround (AIBG) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 13.26$ 13.26 $ 13.26 Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 128.00K$ 128.00K $ 128.00K Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki AI BattleGround piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 13.26. Dolaşımdaki AIBG arzı -- olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 128.00K.