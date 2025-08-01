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Solidus Ai Tech Fiyatı(AITECH)

Solidus Ai Tech (AITECH) Canlı Fiyat Grafiği

$0,03629
$0,03629$0,03629
-%2,681D
USD

AITECH Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Solidus Ai Tech (AITECH), şu anda 0,03629 USD fiyatından işlem görmektedir ve 56,45M USD piyasa değerine sahiptir. AITECH / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Solidus Ai Tech Ana Piyasa Performansı:

$ 1,70M USD
24 saatlik işlem hacmi
-%2,68
Solidus Ai Tech 24 saatlik fiyat değişimi
1,56B USD
Dolaşımdaki arz

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AITECH Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Solidus Ai Tech fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0009994-%2,68
30 Gün$ -0,00496-%12,03
60 Gün$ -0,01425-%28,20
90 Gün$ -0,00777-%17,64
Bugünkü Solidus Ai Tech Fiyatı Değişimi

Bugün, AITECH, $ -0,0009994 (-%2,68) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Solidus Ai Tech 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,00496 (-%12,03) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Solidus Ai Tech 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, AITECH değişimi $ -0,01425 (-%28,20) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Solidus Ai Tech 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,00777 (-%17,64) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

AITECH Fiyat Bilgisi

En güncel Solidus Ai Tech fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,03604
$ 0,03604$ 0,03604

$ 0,03766
$ 0,03766$ 0,03766

$ 0,5
$ 0,5$ 0,5

-%0,06

-%2,68

-%13,93

AITECH Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 56,45M
$ 56,45M$ 56,45M

$ 1,70M
$ 1,70M$ 1,70M

1,56B
1,56B 1,56B

Solidus Ai Tech (AITECH) Nedir?

Solidus, Avrupa'da 8.000 metrekarelik çevre dostu bir Yüksek Performanslı Hesaplama (HPC) Veri Merkezi inşa etti. $AITECH, Yapay Zeka, GPU Pazar Yeri ve Launchpad'e erişimi kolaylaştıran dünyanın ilk deflasyonist yapay zeka altyapı hizmet tokenidir. GPU Pazar Yeri: Sorunsuz bulut oyunlarından karmaşık yapay zeka projelerine kadar her türlü görev için yüksek performanslı GPU'lara erişin. Güvenli, kullanıcı dostu platformda tam olarak ihtiyacınız olanı, ihtiyacınız olduğu sürece kiralayın. Peşin maliyet yok, sadece rekabetçi fiyatlarla güçlü işlem gücü. Yapay Zeka Pazar Yeri: Kullanıcı dostu pazarda günlük iş ve kişisel faaliyetleri otomatikleştirmek için etkili YZ Araçlarını keşfedin. 3 farklı çözüm olarak kategorize edilmiştir: Temel YZ Modelleri, YZ Aracıları ve Bağımsız YZ Çözümleri. AITECH Pad Launchpad: AI ve GPU Pazarlarında sunulan hizmetlerin potansiyel müşterileri olacak yapay zeka ve altyapı projelerine güçlü bir şekilde odaklanan birinci sınıf erken aşama projeler için tohum, özel ve herkese açık turlara açılan kapı. $AITECH token sahipleri, launchpad'deki bu yüksek potansiyelli proje lansmanlarına katılmalarına olanak tanıyan kademeli erişim elde ederler. $AITECH token, Solidus AI Tech ekosistemine güç vererek sorunsuz hizmet alımını mümkün kılar. Geleneksel ödeme yöntemleri kabul edilir ve itibari para birimi işlemleri Blok Zinciri üzerinde sorunsuz bir şekilde $AITECH'e dönüştürülür. Sınırsız yakma mekanizmasının ardından, hizmet satın almak için kullanılan AITECH tokenlerinin bir yüzdesi sistematik olarak arzdan yakılacaktır.

Solidus Ai Tech, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Solidus Ai Tech yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- AITECH staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
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Solidus Ai Tech Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Solidus Ai Tech, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte AITECH fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Solidus Ai Tech fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Solidus Ai Tech Fiyat Geçmişi

AITECH fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak AITECH kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Solidus Ai Tech fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Solidus Ai Tech (AITECH) Token Ekonomisi

Solidus Ai Tech (AITECH) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. AITECH tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Solidus Ai Tech (AITECH) Satın Alma

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AITECH Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 AITECH / VND
954,97135
1 AITECH / AUD
A$0,0558866
1 AITECH / GBP
0,0272175
1 AITECH / EUR
0,0312094
1 AITECH / USD
$0,03629
1 AITECH / MYR
RM0,1538696
1 AITECH / TRY
1,4762772
1 AITECH / JPY
¥5,33463
1 AITECH / ARS
ARS$49,1065393
1 AITECH / RUB
2,8785228
1 AITECH / INR
3,1659396
1 AITECH / IDR
Rp594,9179376
1 AITECH / KRW
50,3327784
1 AITECH / PHP
2,0946588
1 AITECH / EGP
￡E.1,7586134
1 AITECH / BRL
R$0,2006837
1 AITECH / CAD
C$0,0497173
1 AITECH / BDT
4,3685902
1 AITECH / NGN
54,7358441
1 AITECH / UAH
1,4933335
1 AITECH / VES
Bs4,46367
1 AITECH / CLP
$35,05614
1 AITECH / PKR
Rs10,1680951
1 AITECH / KZT
19,3959163
1 AITECH / THB
฿1,1765218
1 AITECH / TWD
NT$1,0825307
1 AITECH / AED
د.إ0,1331843
1 AITECH / CHF
Fr0,029032
1 AITECH / HKD
HK$0,2845136
1 AITECH / MAD
.د.م0,3276987
1 AITECH / MXN
$0,6847923
1 AITECH / PLN
0,1339101
1 AITECH / RON
лв0,1589502
1 AITECH / SEK
kr0,3509243
1 AITECH / BGN
лв0,0609672
1 AITECH / HUF
Ft12,5008163
1 AITECH / CZK
0,7715254
1 AITECH / KWD
د.ك0,01103216
1 AITECH / ILS
0,1237489

Solidus Ai Tech Kaynağı

Solidus Ai Tech hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Solidus Ai Tech Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

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AITECH
AITECH
USD
USD

1 AITECH = 0,03629 USD

Al-Sat

AITECHUSDT
$0,03629
$0,03629$0,03629
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