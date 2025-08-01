AITPROTOCOL Hakkında Daha Fazla Bilgi

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AIT Protocol Fiyatı(AITPROTOCOL)

AIT Protocol (AITPROTOCOL) Canlı Fiyat Grafiği

$0,01197
$0,01197$0,01197
-%0,581D
USD

AITPROTOCOL Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

AIT Protocol (AITPROTOCOL), şu anda 0,01197 USD fiyatından işlem görmektedir ve 3,53M USD piyasa değerine sahiptir. AITPROTOCOL / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

AIT Protocol Ana Piyasa Performansı:

$ 3,29K USD
24 saatlik işlem hacmi
-%0,58
AIT Protocol 24 saatlik fiyat değişimi
294,87M USD
Dolaşımdaki arz

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AITPROTOCOL Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için AIT Protocol fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0000698-%0,58
30 Gün$ +0,00128+%11,97
60 Gün$ -0,00283-%19,13
90 Gün$ -0,00163-%11,99
Bugünkü AIT Protocol Fiyatı Değişimi

Bugün, AITPROTOCOL, $ -0,0000698 (-%0,58) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

AIT Protocol 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,00128 (+%11,97) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

AIT Protocol 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, AITPROTOCOL değişimi $ -0,00283 (-%19,13) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

AIT Protocol 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,00163 (-%11,99) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

AITPROTOCOL Fiyat Bilgisi

En güncel AIT Protocol fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,01145
$ 0,01145$ 0,01145

$ 0,01384
$ 0,01384$ 0,01384

$ 0,72
$ 0,72$ 0,72

%0,00

-%0,58

-%21,31

AITPROTOCOL Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 3,53M
$ 3,53M$ 3,53M

$ 3,29K
$ 3,29K$ 3,29K

294,87M
294,87M 294,87M

AIT Protocol (AITPROTOCOL) Nedir?

AIT Protocol, Web3 veri altyapısı alanında bir önder olarak durmakta ve verilerin yorumlanmasına ve yapay zeka modellerinin eğitimine önemli bir vurgu yapmaktadır. Bu yenilikçi protokol, uluslararası sınırları aşan merkeziyetsiz bir işgücü piyasası oluşturmak için blok zinciri teknolojisinin gücünden yararlanmaktadır. Bu benzersiz piyasa ekosisteminde katılımcılar, kripto ekonomisi ilkeleri aracılığıyla teşvik edilmekte ve yalnızca uluslararası ödeme anlaşmalarının hızlılığını değil, aynı zamanda en üst düzeyde güven ve güvenliğe de sahip olmaktadır. AITPROTOCOL ayrıca Bittensor ağında matematik, mantık ve veri analizine odaklanan 'Einstein AIT' adlı bir alt ağ işletmektedir. Yapay zeka alt ağı, tüm Bittensor ağının yanıt doğruluğunu optimize etmektir. Bunu, dil modelinin benzersiz Python ortamlarında otonom olarak kod yazmasını, test etmesini ve yürütmesini sağlayarak başarıyoruz.

AIT Protocol, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, AIT Protocol yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- AITPROTOCOL staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda AIT Protocol hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, AIT Protocol satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

AIT Protocol Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, AIT Protocol, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte AITPROTOCOL fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen AIT Protocol fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

AIT Protocol Fiyat Geçmişi

AITPROTOCOL fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak AITPROTOCOL kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen AIT Protocol fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

AIT Protocol (AITPROTOCOL) Token Ekonomisi

AIT Protocol (AITPROTOCOL) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. AITPROTOCOL tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

AIT Protocol (AITPROTOCOL) Satın Alma

Nasıl AIT Protocol satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım AIT Protocol Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

AITPROTOCOL Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 AITPROTOCOL / VND
314,99055
1 AITPROTOCOL / AUD
A$0,0184338
1 AITPROTOCOL / GBP
0,0089775
1 AITPROTOCOL / EUR
0,0102942
1 AITPROTOCOL / USD
$0,01197
1 AITPROTOCOL / MYR
RM0,0506331
1 AITPROTOCOL / TRY
0,4869396
1 AITPROTOCOL / JPY
¥1,75959
1 AITPROTOCOL / ARS
ARS$16,1756595
1 AITPROTOCOL / RUB
0,9523332
1 AITPROTOCOL / INR
1,0436643
1 AITPROTOCOL / IDR
Rp196,2294768
1 AITPROTOCOL / KRW
16,5789288
1 AITPROTOCOL / PHP
0,6888735
1 AITPROTOCOL / EGP
￡E.0,5738418
1 AITPROTOCOL / BRL
R$0,0663138
1 AITPROTOCOL / CAD
C$0,0163989
1 AITPROTOCOL / BDT
1,4450184
1 AITPROTOCOL / NGN
18,1088145
1 AITPROTOCOL / UAH
0,4940019
1 AITPROTOCOL / VES
Bs1,47231
1 AITPROTOCOL / CLP
$11,6109
1 AITPROTOCOL / PKR
Rs3,3538743
1 AITPROTOCOL / KZT
6,414723
1 AITPROTOCOL / THB
฿0,3885462
1 AITPROTOCOL / TWD
NT$0,3575439
1 AITPROTOCOL / AED
د.إ0,0439299
1 AITPROTOCOL / CHF
Fr0,009576
1 AITPROTOCOL / HKD
HK$0,0938448
1 AITPROTOCOL / MAD
.د.م0,1082088
1 AITPROTOCOL / MXN
$0,2253951
1 AITPROTOCOL / PLN
0,0440496
1 AITPROTOCOL / RON
лв0,0524286
1 AITPROTOCOL / SEK
kr0,1156302
1 AITPROTOCOL / BGN
лв0,0201096
1 AITPROTOCOL / HUF
Ft4,1189967
1 AITPROTOCOL / CZK
0,2541231
1 AITPROTOCOL / KWD
د.ك0,00362691
1 AITPROTOCOL / ILS
0,0408177

AIT Protocol Kaynağı

AIT Protocol hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi AIT Protocol Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

AITPROTOCOL
AITPROTOCOL
USD
USD

1 AITPROTOCOL = 0,01197 USD

Al-Sat

AITPROTOCOLUSDT
$0,01197
$0,01197$0,01197
+%3,81

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