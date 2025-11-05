BorsaDEX+
Bugünkü canlı Aki Protocol fiyatı 0.001383 USD. AKI / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. AKI fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

Aki Protocol Logosu

Aki Protocol Fiyatı(AKI)

1 AKI / USD Canlı Fiyatı:

$0,001384
$0,001384
-%1,141D
USD
Aki Protocol (AKI) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 13:23:58 (UTC+8)

Aki Protocol (AKI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,001365
$ 0,001365
24 sa Düşük
$ 0,001407
$ 0,001407
24 sa Yüksek

$ 0,001365
$ 0,001365$ 0,001365

$ 0,001407
$ 0,001407$ 0,001407

--
----

--
----

+%0,29

-%1,14

-%1,50

-%1,50

Aki Protocol (AKI) canlı fiyatı $ 0,001383. AKI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,001365 ve en yüksek $ 0,001407 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. AKI için tüm zamanların en yüksek fiyatı --, en düşük fiyatı ise -- oldu.

Kısa vadeli performans açısından, AKI son bir saatte +%0,29 değişim gösterdi, 24 saatte -%1,14 ve son 7 günde -%1,50 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Aki Protocol (AKI) Piyasa Bilgileri

--
----

$ 103,55K
$ 103,55K

$ 2,77M
$ 2,77M

--
----

2.000.000.000
2.000.000.000

MATIC

Şu anki Aki Protocol piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 103,55K. Dolaşımdaki AKI arzı -- olup, toplam arzı 2000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,77M.

Aki Protocol (AKI) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Aki Protocol fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,00001596-%1,14
30 Gün$ +0,000383+%38,30
60 Gün$ +0,000383+%38,30
90 Gün$ +0,000383+%38,30
Bugünkü Aki Protocol Fiyatı Değişimi

Bugün, AKI, $ -0,00001596 (-%1,14) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Aki Protocol 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,000383 (+%38,30) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Aki Protocol 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, AKI değişimi $ +0,000383 (+%38,30) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Aki Protocol 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,000383 (+%38,30) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

Aki Protocol (AKI) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

Aki Protocol Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

Aki Protocol (AKI) Nedir?

Aki Network büyük ölçekli, veri odaklı bir Web3 fenomen ağıdır.

Aki Protocol, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Aki Protocol yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- AKI staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Aki Protocol hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Aki Protocol satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Aki Protocol Fiyat Tahmini (USD)

Aki Protocol (AKI) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Aki Protocol (AKI) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Aki Protocol için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Aki Protocol fiyat tahminini hemen kontrol edin!

Aki Protocol (AKI) Token Ekonomisi

Aki Protocol (AKI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. AKI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Aki Protocol (AKI) Satın Alma

Nasıl Aki Protocol satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Aki Protocol Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

Aki Protocol Kaynağı

Aki Protocol hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Aki Protocol Websitesi
Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Aki Protocol Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Aki Protocol (AKI) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı AKI fiyatı, 0,001383 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
AKI / USD güncel fiyatı nedir?
AKI / USD güncel fiyatı $ 0,001383. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Aki Protocol varlığının piyasa değeri nedir?
AKI piyasa değeri -- USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki AKI arzı nedir?
Dolaşımdaki AKI arzı, -- USD.
AKI için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
AKI, ATH fiyatı olan -- USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük AKI fiyatı (ATL) nedir?
AKI, ATL fiyatı olan -- USD değerine düştü.
AKI işlem hacmi nedir?
AKI için 24 saatlik canlı işlem hacmi $ 103,55K USD.
AKI bu yıl daha da yükselir mi?
AKI piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için AKI fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 13:23:58 (UTC+8)

