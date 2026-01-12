Bugünkü Alloca Fiyatı

Bugünkü Alloca (ALLOCA) fiyatı $ 0,0074 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut ALLOCA / USD dönüşüm oranı ALLOCA başına $ 0,0074 şeklindedir.

Alloca, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- ALLOCA şeklindedir. Son 24 saat içinde ALLOCA, $ 0,007 (en düşük) ile $ 0,0099 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ALLOCA, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde -%20,44 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 4,77K seviyesine ulaştı.

Alloca (ALLOCA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 4,77K$ 4,77K $ 4,77K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 740,00K$ 740,00K $ 740,00K Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri MONAD

Şu anki Alloca piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 4,77K. Dolaşımdaki ALLOCA arzı -- olup, toplam arzı 100000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 740,00K.