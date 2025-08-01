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Hey Anon Fiyatı(ANON)

Hey Anon (ANON) Canlı Fiyat Grafiği

$2,208
$2,208$2,208
+%3,951D
USD

ANON Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Hey Anon (ANON), şu anda 2,208 USD fiyatından işlem görmektedir ve 29,65M USD piyasa değerine sahiptir. ANON / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Hey Anon Ana Piyasa Performansı:

$ 101,33K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%3,95
Hey Anon 24 saatlik fiyat değişimi
13,43M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki ANON / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, ANON fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

ANON Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Hey Anon fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,0839+%3,95
30 Gün$ -1,18-%34,83
60 Gün$ -2,406-%52,15
90 Gün$ -2,444-%52,54
Bugünkü Hey Anon Fiyatı Değişimi

Bugün, ANON, $ +0,0839 (+%3,95) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Hey Anon 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -1,18 (-%34,83) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Hey Anon 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, ANON değişimi $ -2,406 (-%52,15) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Hey Anon 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -2,444 (-%52,54) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

ANON Fiyat Bilgisi

En güncel Hey Anon fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 2,062
$ 2,062$ 2,062

$ 2,336
$ 2,336$ 2,336

$ 16,56
$ 16,56$ 16,56

+%1,42

+%3,95

-%33,22

ANON Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 29,65M
$ 29,65M$ 29,65M

$ 101,33K
$ 101,33K$ 101,33K

13,43M
13,43M 13,43M

Hey Anon (ANON) Nedir?

HeyAnon, DeFi etkileşimlerini basitleştirmek ve projeyle ilgili temel bilgileri toplamak için tasarlanmış bir Yapay Zekâ DeFi protokolüdür. Diyaloğa dayalı yapay zekâyı gerçek zamanlı veri toplama ile birleştiren HeyAnon, kullanıcıların DeFi işlemlerini yönetmesine, proje güncellemeleri hakkında bilgi sahibi olmasına ve çeşitli platformlar ve protokoller genelinde trendleri analiz etmesine olanak tanır. Kullanıcı komutlarını işlemek için doğal dil işlemeyi entegre eder, karmaşık DeFi eylemlerini yürütür ve birden çok bilgi akışından neredeyse gerçek zamanlı görüşler sunar.

Hey Anon, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Hey Anon yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- ANON staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Hey Anon hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Hey Anon satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Hey Anon Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Hey Anon, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte ANON fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Hey Anon fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Hey Anon Fiyat Geçmişi

ANON fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak ANON kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Hey Anon fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Hey Anon (ANON) Token Ekonomisi

Hey Anon (ANON) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ANON tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Hey Anon (ANON) Satın Alma

Nasıl Hey Anon satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Hey Anon Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

ANON Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ANON / VND
58.103,52
1 ANON / AUD
A$3,40032
1 ANON / GBP
1,656
1 ANON / EUR
1,89888
1 ANON / USD
$2,208
1 ANON / MYR
RM9,36192
1 ANON / TRY
89,82144
1 ANON / JPY
¥324,576
1 ANON / ARS
ARS$2.987,79936
1 ANON / RUB
175,13856
1 ANON / INR
192,62592
1 ANON / IDR
Rp36.196,71552
1 ANON / KRW
3.062,40768
1 ANON / PHP
127,44576
1 ANON / EGP
￡E.106,99968
1 ANON / BRL
R$12,21024
1 ANON / CAD
C$3,02496
1 ANON / BDT
265,79904
1 ANON / NGN
3.330,30432
1 ANON / UAH
90,8592
1 ANON / VES
Bs271,584
1 ANON / CLP
$2.132,928
1 ANON / PKR
Rs618,65952
1 ANON / KZT
1.180,10976
1 ANON / THB
฿71,58336
1 ANON / TWD
NT$65,86464
1 ANON / AED
د.إ8,10336
1 ANON / CHF
Fr1,7664
1 ANON / HKD
HK$17,31072
1 ANON / MAD
.د.م19,93824
1 ANON / MXN
$41,66496
1 ANON / PLN
8,14752
1 ANON / RON
лв9,67104
1 ANON / SEK
kr21,35136
1 ANON / BGN
лв3,70944
1 ANON / HUF
Ft760,58976
1 ANON / CZK
46,94208
1 ANON / KWD
د.ك0,671232
1 ANON / ILS
7,52928

Hey Anon Kaynağı

Hey Anon hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Hey Anon Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

ANON
ANON
USD
USD

1 ANON = 2,208 USD

Al-Sat

ANONUSDT
$2,208
$2,208$2,208
+%2,26

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