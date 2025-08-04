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API3 Fiyatı(API3)

API3 (API3) Canlı Fiyat Grafiği

$0,6866
$0,6866$0,6866
+%1,001D
USD

API3 Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

API3 (API3), şu anda 0,6867 USD fiyatından işlem görmektedir ve 59,35M USD piyasa değerine sahiptir. API3 / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

API3 Ana Piyasa Performansı:

$ 347,06K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,00
API3 24 saatlik fiyat değişimi
86,42M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki API3 / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, API3 fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

API3 Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için API3 fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,006798+%1,00
30 Gün$ +0,088+%14,69
60 Gün$ -0,02-%2,84
90 Gün$ -0,0349-%4,84
Bugünkü API3 Fiyatı Değişimi

Bugün, API3, $ +0,006798 (+%1,00) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

API3 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,088 (+%14,69) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

API3 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, API3 değişimi $ -0,02 (-%2,84) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

API3 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,0349 (-%4,84) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

API3 Fiyat Bilgisi

En güncel API3 fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,6673
$ 0,6673$ 0,6673

$ 0,6921
$ 0,6921$ 0,6921

$ 10,424
$ 10,424$ 10,424

-%0,25

+%1,00

-%15,08

API3 Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 59,35M
$ 59,35M$ 59,35M

$ 347,06K
$ 347,06K$ 347,06K

86,42M
86,42M 86,42M

API3 (API3) Nedir?

Users can create powerful decentralized applications with API3’s decentrally governed and quantifiably secure data feeds.

API3, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, API3 yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- API3 staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda API3 hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, API3 satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

API3 Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, API3, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte API3 fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen API3 fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

API3 Fiyat Geçmişi

API3 fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak API3 kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen API3 fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

API3 (API3) Token Ekonomisi

API3 (API3) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. API3 tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

API3 (API3) Satın Alma

Nasıl API3 satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım API3 Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

API3 Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 API3 / VND
18.070,5105
1 API3 / AUD
A$1,057518
1 API3 / GBP
0,515025
1 API3 / EUR
0,590562
1 API3 / USD
$0,6867
1 API3 / MYR
RM2,904741
1 API3 / TRY
27,928089
1 API3 / JPY
¥100,9449
1 API3 / ARS
ARS$927,972045
1 API3 / RUB
54,606384
1 API3 / INR
60,003846
1 API3 / IDR
Rp11.257,375248
1 API3 / KRW
949,788504
1 API3 / PHP
39,444048
1 API3 / EGP
￡E.32,906664
1 API3 / BRL
R$3,818052
1 API3 / CAD
C$0,940779
1 API3 / BDT
82,898424
1 API3 / NGN
1.038,874095
1 API3 / UAH
28,340109
1 API3 / VES
Bs84,4641
1 API3 / CLP
$666,099
1 API3 / PKR
Rs192,406473
1 API3 / KZT
368,00253
1 API3 / THB
฿22,304016
1 API3 / TWD
NT$20,497995
1 API3 / AED
د.إ2,520189
1 API3 / CHF
Fr0,54936
1 API3 / HKD
HK$5,390595
1 API3 / MAD
.د.م6,207768
1 API3 / MXN
$12,944295
1 API3 / PLN
2,527056
1 API3 / RON
лв3,007746
1 API3 / SEK
kr6,626655
1 API3 / BGN
лв1,153656
1 API3 / HUF
Ft236,135529
1 API3 / CZK
14,571774
1 API3 / KWD
د.ك0,2080701
1 API3 / ILS
2,33478

API3 Kaynağı

API3 hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi API3 Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

API3
API3
USD
USD

1 API3 = 0,6867 USD

Al-Sat

API3USDT
$0,6867
$0,6867$0,6867
+%2,53

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