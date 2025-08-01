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Apu Apustaja Fiyatı(APU)

Apu Apustaja (APU) Canlı Fiyat Grafiği

$0,0002637
$0,0002637$0,0002637
+%3,121D
USD

APU Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Apu Apustaja (APU), şu anda 0,0002637 USD fiyatından işlem görmektedir ve 89,10M USD piyasa değerine sahiptir. APU / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Apu Apustaja Ana Piyasa Performansı:

$ 25,91K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%3,12
Apu Apustaja 24 saatlik fiyat değişimi
337,89B USD
Dolaşımdaki arz

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APU Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Apu Apustaja fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,000007979+%3,12
30 Gün$ +0,0000666+%33,78
60 Gün$ +0,0000665+%33,72
90 Gün$ +0,0001021+%63,18
Bugünkü Apu Apustaja Fiyatı Değişimi

Bugün, APU, $ +0,000007979 (+%3,12) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Apu Apustaja 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,0000666 (+%33,78) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Apu Apustaja 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, APU değişimi $ +0,0000665 (+%33,72) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Apu Apustaja 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,0001021 (+%63,18) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

APU Fiyat Bilgisi

En güncel Apu Apustaja fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,0002531
$ 0,0002531$ 0,0002531

$ 0,0002671
$ 0,0002671$ 0,0002671

$ 0,00148
$ 0,00148$ 0,00148

-%0,31

+%3,12

-%14,03

APU Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 89,10M
$ 89,10M$ 89,10M

$ 25,91K
$ 25,91K$ 25,91K

337,89B
337,89B 337,89B

Apu Apustaja (APU) Nedir?

Helper olarak da bilinen APU, internet genelinde sevilen nazik ve kibar bir insanımsı kurbağadır. Çoğu zaman aldatıcı geliştiriciler tarafından yönetilen ve az emek gerektiren memecoinlerden bıkan Apu, kendi başarılı, tamamen şeffaf coinini yaratmaya karar verdi: $APU. Tüm dostlar için tek ve biricik coin. İnterneti ve milyonlarca insanın kalbini fethetmiş olan Apu, şimdi de kriptosferi fethetme yolunda ilerliyor. Kendinizi bir dost olarak görüyorsanız, Apu gibi bir karakterin ait olduğu tek yer olan aya doğru bu muhteşem yolculukta bize katılmaktan çekinmeyin.

Apu Apustaja, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Apu Apustaja yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- APU staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
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Apu Apustaja Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Apu Apustaja, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte APU fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Apu Apustaja fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Apu Apustaja Fiyat Geçmişi

APU fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak APU kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Apu Apustaja fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Apu Apustaja (APU) Token Ekonomisi

Apu Apustaja (APU) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. APU tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Apu Apustaja (APU) Satın Alma

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APU Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 APU / VND
6,9392655
1 APU / AUD
A$0,000406098
1 APU / GBP
0,000197775
1 APU / EUR
0,000226782
1 APU / USD
$0,0002637
1 APU / MYR
RM0,001115451
1 APU / TRY
0,010727316
1 APU / JPY
¥0,0387639
1 APU / ARS
ARS$0,356350995
1 APU / RUB
0,020979972
1 APU / INR
0,022992003
1 APU / IDR
Rp4,322950128
1 APU / KRW
0,365235048
1 APU / PHP
0,015175935
1 APU / EGP
￡E.0,012641778
1 APU / BRL
R$0,001460898
1 APU / CAD
C$0,000361269
1 APU / BDT
0,031833864
1 APU / NGN
0,398938545
1 APU / UAH
0,010882899
1 APU / VES
Bs0,0324351
1 APU / CLP
$0,255789
1 APU / PKR
Rs0,073886103
1 APU / KZT
0,14131683
1 APU / THB
฿0,008559702
1 APU / TWD
NT$0,007876719
1 APU / AED
د.إ0,000967779
1 APU / CHF
Fr0,00021096
1 APU / HKD
HK$0,002067408
1 APU / MAD
.د.م0,002383848
1 APU / MXN
$0,004965471
1 APU / PLN
0,000970416
1 APU / RON
лв0,001155006
1 APU / SEK
kr0,002547342
1 APU / BGN
лв0,000443016
1 APU / HUF
Ft0,090710163
1 APU / CZK
0,005598351
1 APU / KWD
د.ك0,0000799011
1 APU / ILS
0,000899217

Apu Apustaja Kaynağı

Apu Apustaja hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Apu Apustaja Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

APU
APU
USD
USD

1 APU = 0,0002637 USD

Al-Sat

APUUSDT
$0,0002637
$0,0002637$0,0002637
+%3,00

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