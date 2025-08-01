Apu Apustaja (APU) Nedir?

Helper olarak da bilinen APU, internet genelinde sevilen nazik ve kibar bir insanımsı kurbağadır. Çoğu zaman aldatıcı geliştiriciler tarafından yönetilen ve az emek gerektiren memecoinlerden bıkan Apu, kendi başarılı, tamamen şeffaf coinini yaratmaya karar verdi: $APU. Tüm dostlar için tek ve biricik coin. İnterneti ve milyonlarca insanın kalbini fethetmiş olan Apu, şimdi de kriptosferi fethetme yolunda ilerliyor. Kendinizi bir dost olarak görüyorsanız, Apu gibi bir karakterin ait olduğu tek yer olan aya doğru bu muhteşem yolculukta bize katılmaktan çekinmeyin.

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Apu Apustaja (APU) Token Ekonomisi

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APU Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 APU / VND ₫ 6,9392655 1 APU / AUD A$ 0,000406098 1 APU / GBP ￡ 0,000197775 1 APU / EUR € 0,000226782 1 APU / USD $ 0,0002637 1 APU / MYR RM 0,001115451 1 APU / TRY ₺ 0,010727316 1 APU / JPY ¥ 0,0387639 1 APU / ARS ARS$ 0,356350995 1 APU / RUB ₽ 0,020979972 1 APU / INR ₹ 0,022992003 1 APU / IDR Rp 4,322950128 1 APU / KRW ₩ 0,365235048 1 APU / PHP ₱ 0,015175935 1 APU / EGP ￡E. 0,012641778 1 APU / BRL R$ 0,001460898 1 APU / CAD C$ 0,000361269 1 APU / BDT ৳ 0,031833864 1 APU / NGN ₦ 0,398938545 1 APU / UAH ₴ 0,010882899 1 APU / VES Bs 0,0324351 1 APU / CLP $ 0,255789 1 APU / PKR Rs 0,073886103 1 APU / KZT ₸ 0,14131683 1 APU / THB ฿ 0,008559702 1 APU / TWD NT$ 0,007876719 1 APU / AED د.إ 0,000967779 1 APU / CHF Fr 0,00021096 1 APU / HKD HK$ 0,002067408 1 APU / MAD .د.م 0,002383848 1 APU / MXN $ 0,004965471 1 APU / PLN zł 0,000970416 1 APU / RON лв 0,001155006 1 APU / SEK kr 0,002547342 1 APU / BGN лв 0,000443016 1 APU / HUF Ft 0,090710163 1 APU / CZK Kč 0,005598351 1 APU / KWD د.ك 0,0000799011 1 APU / ILS ₪ 0,000899217

Apu Apustaja Kaynağı

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