AR Hakkında Daha Fazla Bilgi

AR Fiyat Bilgileri

AR Whitepaper

AR Resmi Websitesi

AR Token Ekonomisi

AR Fiyat Tahmini

AR Fiyat Geçmişi

AR Satın Alma Kılavuzu

AR / İtibari Para Dönüştürücüsü

AR Spot

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Arweave Logosu

Arweave Fiyatı(AR)

Arweave (AR) Canlı Fiyat Grafiği

$6,469
$6,469$6,469
+%1,221D
USD

AR Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Arweave (AR), şu anda 6,472 USD fiyatından işlem görmektedir ve 424,90M USD piyasa değerine sahiptir. AR / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Arweave Ana Piyasa Performansı:

$ 1,62M USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,22
Arweave 24 saatlik fiyat değişimi
65,65M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki AR / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, AR fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

AR Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Arweave fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,07797+%1,22
30 Gün$ +1,396+%27,50
60 Gün$ -0,017-%0,27
90 Gün$ -0,514-%7,36
Bugünkü Arweave Fiyatı Değişimi

Bugün, AR, $ +0,07797 (+%1,22) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Arweave 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +1,396 (+%27,50) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Arweave 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, AR değişimi $ -0,017 (-%0,27) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Arweave 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,514 (-%7,36) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

AR Fiyat Bilgisi

En güncel Arweave fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 6,267
$ 6,267$ 6,267

$ 6,488
$ 6,488$ 6,488

$ 90,912
$ 90,912$ 90,912

+%1,82

+%1,22

-%17,76

AR Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 424,90M
$ 424,90M$ 424,90M

$ 1,62M
$ 1,62M$ 1,62M

65,65M
65,65M 65,65M

Arweave (AR) Nedir?

"Arweave, blok zinciri veri depolamasında var olan ölçeklenebilirlik, veri kullanılabilirliği ve maliyet sorunlarının üstesinden gelmek için tasarlanmış yeni bir blok zinciri depolama platformudur. Bu fark, aynı zamanda Arweave ile çoğu blok zinciri depolama çözümü arasındaki farktır. Arweave ""İnternet'in göz atılabilir ev ağı"" olmayı hedeflemektedir. Arweave kendi yerel para birimi Arweave'i (AR) dahili bir değişim aracı olarak kullanmaktadır. Değeri, Arweave blok zincirine bilgi göndermek, madencileri ağı sürdürmeleri ve korumaları için ödüllendirmek, spamların yayılmasını bastırmak da dahil olmak üzere ağın pratikliğinden kaynaklanmaktadır. Proje hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen resmi web sitesini ziyaret edin."

Arweave, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Arweave yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- AR staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Arweave hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Arweave satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Arweave Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Arweave, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte AR fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Arweave fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Arweave Fiyat Geçmişi

AR fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak AR kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Arweave fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Arweave (AR) Token Ekonomisi

Arweave (AR) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. AR tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Arweave (AR) Satın Alma

Nasıl Arweave satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Arweave Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

AR Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 AR / VND
170.310,68
1 AR / AUD
A$9,96688
1 AR / GBP
4,854
1 AR / EUR
5,56592
1 AR / USD
$6,472
1 AR / MYR
RM27,44128
1 AR / TRY
263,28096
1 AR / JPY
¥951,384
1 AR / ARS
ARS$8.757,71624
1 AR / RUB
513,42376
1 AR / INR
564,61728
1 AR / IDR
Rp106.098,34368
1 AR / KRW
8.976,40512
1 AR / PHP
373,56384
1 AR / EGP
￡E.313,69784
1 AR / BRL
R$35,79016
1 AR / CAD
C$8,86664
1 AR / BDT
779,09936
1 AR / NGN
9.761,65288
1 AR / UAH
266,3228
1 AR / VES
Bs796,056
1 AR / CLP
$6.251,952
1 AR / PKR
Rs1.813,38968
1 AR / KZT
3.459,08984
1 AR / THB
฿209,82224
1 AR / TWD
NT$193,05976
1 AR / AED
د.إ23,75224
1 AR / CHF
Fr5,1776
1 AR / HKD
HK$50,74048
1 AR / MAD
.د.م58,44216
1 AR / MXN
$122,12664
1 AR / PLN
23,88168
1 AR / RON
лв28,34736
1 AR / SEK
kr62,58424
1 AR / BGN
лв10,87296
1 AR / HUF
Ft2.229,40984
1 AR / CZK
137,59472
1 AR / KWD
د.ك1,967488
1 AR / ILS
22,06952

Arweave Kaynağı

Arweave hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Arweave Websitesi
Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Arweave Hakkında Diğer Sorular

Öne Çıkan Haberler

What is XRP Ledger? Complete Beginner’s Guide to XRPL

The XRP Ledger processes over 1,500 transactions per second while using less energy than a single email server. If you’ve been wondering “what is XRP Ledger” or how it differs from other blockchain networks, you’re in the right place. This guide explains everything about XRPL in simple terms, perfect for beginners who want to understand this revolutionary payment system.

August 1, 2025

Yala Nedir? Adanın Ötesinde Trilyonlarca Değerin Kilidini Açan Yeni Bir Bitcoin Ekosistemi

Yala protokolünün, Bitcoin ile DeFi arasındaki boşluğu nasıl kapattığını ve BTC sahiplerinin varlık egemenliğinden ödün vermeden gerçek dünya varlığı (RWA) getirileri elde etmelerini nasıl sağladığını öğrenin. Yenilikçi teknolojisini, güçlü ekibini ve 8 milyon dolarlık tohum finansmanını keşfedin; Bitcoin DeFi alanında yeni bir dönemin başlangıcına tanıklık edin.

August 1, 2025

Cycle Network Nedir? Köprü Olmadan Çapraz Zincir Likidite Toplama Ağı Çözümü

Cycle Network, tüm blok zinciri L1/L2 ağlarını destekleyen devrim niteliğinde bir köprü olmadan çapraz zincir likidite toplama ağıdır. Zincir soyutlama teknolojisi ve ZK-rollup sıfır bilgi kanıtı aracılığıyla güvenli ve verimli bir çapraz zincir DeFi çözümü sunar. CYC token ekonomik modelini ve teknik avantajlarını öğrenin.

August 1, 2025
Daha Fazla Görüntüle

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

Hesaplayıcı

Miktar

AR
AR
USD
USD

1 AR = 6,472 USD

Al-Sat

ARUSDT
$6,472
$6,472$6,472
+%2,84

Hemen MEXC'ye Katılın

-- Spot Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Spot Piyasa Alıcı İşlem Ücreti
-- Vadeli Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Vadeli Piyasa Alıcı İşlem Ücreti