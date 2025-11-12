Bugünkü Aria Fiyatı

Bugünkü Aria (ARIAIP) fiyatı $ 0,08304 olup, son 24 saatte % 1,89 değişim gösterdi. Mevcut ARIAIP / USD dönüşüm oranı ARIAIP başına $ 0,08304 şeklindedir.

Aria, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- ARIAIP şeklindedir. Son 24 saat içinde ARIAIP, $ 0,08046 (en düşük) ile $ 0,10113 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ARIAIP, son bir saatte -%0,52 ve son 7 günde +%66,08 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 84,64K seviyesine ulaştı.

Aria (ARIAIP) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 84,64K$ 84,64K $ 84,64K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 83,04M$ 83,04M $ 83,04M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki Aria piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 84,64K. Dolaşımdaki ARIAIP arzı -- olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 83,04M.