Bugünkü ASSDAQ Fiyatı

Bugünkü ASSDAQ (ASSDAQ) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 3,12 değişim gösterdi. Mevcut ASSDAQ / USD dönüşüm oranı ASSDAQ başına $ 0 şeklindedir.

ASSDAQ, şu anda piyasa değeri açısından $ 101.517 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,88M ASSDAQ şeklindedir. Son 24 saat içinde ASSDAQ, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,01013732 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ASSDAQ, son bir saatte +%0,00 ve son 7 günde -%18,33 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 2,52K seviyesine ulaştı.

ASSDAQ (ASSDAQ) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 101,52K$ 101,52K $ 101,52K Hacim (24 Sa) $ 2,52K$ 2,52K $ 2,52K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 101,52K$ 101,52K $ 101,52K Dolaşım Arzı 999,88M 999,88M 999,88M Toplam Arz 999.881.011,133928 999.881.011,133928 999.881.011,133928

Şu anki ASSDAQ piyasa değeri $ 101,52K olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 2,52K. Dolaşımdaki ASSDAQ arzı 999,88M olup, toplam arzı 999881011.133928. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 101,52K.