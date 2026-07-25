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Bugünkü canlı ASSDAQ fiyatı 0 USD. ASSDAQ piyasa değeri ise 101.517 USD. Türkiye için ASSDAQ / USD fiyat güncellemeleri, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.Bugünkü canlı ASSDAQ fiyatı 0 USD. ASSDAQ piyasa değeri ise 101.517 USD. Türkiye için ASSDAQ / USD fiyat güncellemeleri, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.

ASSDAQ Hakkında Daha Fazla Bilgi

ASSDAQ Fiyat Bilgileri

ASSDAQ Nedir

ASSDAQ Resmi Websitesi

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ASSDAQ Fiyatı (ASSDAQ)

Listelenmedi

1 ASSDAQ / USD Canlı Fiyatı:

$0,00010167
$0,00010167$0,00010167
-%1,761D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
ASSDAQ (ASSDAQ) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-07-25 13:02:47 (UTC+8)

Bugünkü ASSDAQ Fiyatı

Bugünkü ASSDAQ (ASSDAQ) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 3,12 değişim gösterdi. Mevcut ASSDAQ / USD dönüşüm oranı ASSDAQ başına $ 0 şeklindedir.

ASSDAQ, şu anda piyasa değeri açısından $ 101.517 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,88M ASSDAQ şeklindedir. Son 24 saat içinde ASSDAQ, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,01013732 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ASSDAQ, son bir saatte +%0,00 ve son 7 günde -%18,33 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 2,52K seviyesine ulaştı.

ASSDAQ (ASSDAQ) Piyasa Bilgileri

$ 101,52K
$ 101,52K$ 101,52K

$ 2,52K
$ 2,52K$ 2,52K

$ 101,52K
$ 101,52K$ 101,52K

999,88M
999,88M 999,88M

999.881.011,133928
999.881.011,133928 999.881.011,133928

Şu anki ASSDAQ piyasa değeri $ 101,52K olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 2,52K. Dolaşımdaki ASSDAQ arzı 999,88M olup, toplam arzı 999881011.133928. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 101,52K.

ASSDAQ Fiyat Geçmişi USD

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Düşük
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,01013732
$ 0,01013732$ 0,01013732

$ 0
$ 0$ 0

+%0,00

-%3,12

-%18,33

-%18,33

ASSDAQ (ASSDAQ) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, ASSDAQ / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, ASSDAQ / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, ASSDAQ / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, ASSDAQ / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%3,12
30 Gün$ 0-%19,23
60 Gün$ 0-%53,96
90 Gün$ 0--

ASSDAQ için Fiyat Tahmini

2030 için ASSDAQ (ASSDAQ) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra)
Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, ASSDAQ için 2030 yılı hedef fiyatı $ -- olup, öngörülen büyüme %0,00 oranındadır.
2040 için ASSDAQ (ASSDAQ) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde)

2040 yılında ASSDAQ fiyatı, potansiyel olarak %0,00 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.

MEXC Araçları
Kullanıcılar, gerçek zamanlı senaryo tahminleri ve daha kişiselleştirilmiş analizler için MEXC'nin Fiyat Tahmin Aracı ve YZ Piyasa İçgörüleri'ni kullanabilirler.
Sorumluluk reddi: Bu senaryolar örnek niteliğinde ve bilgilendirme amaçlıdır; kripto paralar oldukça volatildir. Karar vermeden önce kendi araştırmanızı yapın (DYOR).
ASSDAQ varlığının 2026 - 2027 yıllarında hangi fiyata ulaşacağını merak ediyor musunuz? ASSDAQ Fiyat Tahmini bağlantısına tıklayarak, ASSDAQ varlığının 2026 - 2027 yıllarına ilişkin fiyat tahminlerini içeren Fiyat Tahmini sayfamıza göz atın.

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ASSDAQ (ASSDAQ) Kaynağı

Resmi Websitesi

Kategori :

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ASSDAQ Hakkında

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Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-07-25 13:02:47 (UTC+8)

ASSDAQ (ASSDAQ) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
02-11 14:20:00Sektör Haberleri
在过去 24 小时内，CEX 净流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21Zincir Üstü Veriler
昨日,比特幣現貨ETF錄得淨流入1.449億美元,而以太坊ETF錄得淨流入5700萬美元
02-04 11:04:00Sektör Haberleri
加密货币恐惧指数再次跌至14，市场仍处于"极度恐惧"区域
02-04 00:48:00Sektör Haberleri
过去24小时全网爆仓2.85亿美元，多空双杀
02-01 01:12:00Sektör Haberleri
Bitcoin跌破前低$80,600，創下2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00Sektör Haberleri
美元指數跌至2022年2月以來最低水平,加密貨幣市場持續上漲

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