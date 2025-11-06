BorsaDEX+
Bugünkü canlı Unibase fiyatı 0.05762 USD. UB / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. UB fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

UB Hakkında Daha Fazla Bilgi

UB Fiyat Bilgileri

UB Nedir

UB Whitepaper

UB Resmi Websitesi

UB Token Ekonomisi

UB Fiyat Tahmini

UB Fiyat Geçmişi

UB Satın Alma Kılavuzu

UB / İtibari Para Dönüştürücüsü

UB Spot

UB USDT-M Vadeli İşlemleri

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Unibase Logosu

Unibase Fiyatı(UB)

1 UB / USD Canlı Fiyatı:

$0,05762
$0,05762$0,05762
+%2,591D
USD
Unibase (UB) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-06 11:49:06 (UTC+8)

Unibase (UB) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,05376
$ 0,05376$ 0,05376
24 sa Düşük
$ 0,05864
$ 0,05864$ 0,05864
24 sa Yüksek

$ 0,05376
$ 0,05376$ 0,05376

$ 0,05864
$ 0,05864$ 0,05864

--
----

--
----

+%0,31

+%2,59

-%32,16

-%32,16

Unibase (UB) canlı fiyatı $ 0,05762. UB, son 24 saat içinde en düşük $ 0,05376 ve en yüksek $ 0,05864 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. UB için tüm zamanların en yüksek fiyatı --, en düşük fiyatı ise -- oldu.

Kısa vadeli performans açısından, UB son bir saatte +%0,31 değişim gösterdi, 24 saatte +%2,59 ve son 7 günde -%32,16 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Unibase (UB) Piyasa Bilgileri

--
----

$ 101,44K
$ 101,44K$ 101,44K

$ 576,20M
$ 576,20M$ 576,20M

--
----

10.000.000.000
10.000.000.000 10.000.000.000

ETH

Şu anki Unibase piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 101,44K. Dolaşımdaki UB arzı -- olup, toplam arzı 10000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 576,20M.

Unibase (UB) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Unibase fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,0014547+%2,59
30 Gün$ +0,02235+%63,36
60 Gün$ +0,05262+%1.052,40
90 Gün$ +0,05262+%1.052,40
Bugünkü Unibase Fiyatı Değişimi

Bugün, UB, $ +0,0014547 (+%2,59) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Unibase 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,02235 (+%63,36) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Unibase 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, UB değişimi $ +0,05262 (+%1.052,40) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Unibase 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,05262 (+%1.052,40) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

Unibase (UB) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

Unibase Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

Unibase (UB) Nedir?

Unibase, yapay zekâ aracılarına uzun vadeli bellek ve platformlar arası birlikte çalışabilirlik kazandıran yüksek performanslı merkeziyetsiz bir yapay zekâ bellek katmanıdır. Bu sayede aracıların hatırlaması, iş birliği yapması ve kendi kendine evrim geçirmesi mümkün hâle gelir.

Unibase, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Unibase yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- UB staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Unibase hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Unibase satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Unibase Fiyat Tahmini (USD)

Unibase (UB) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Unibase (UB) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Unibase için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Unibase fiyat tahminini hemen kontrol edin!

Unibase (UB) Token Ekonomisi

Unibase (UB) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. UB tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Unibase (UB) Satın Alma

Nasıl Unibase satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Unibase Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

UB Varlığından Yerel Para Birimlerine

Unibase Kaynağı

Unibase hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Unibase Websitesi
Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Unibase Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Unibase (UB) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı UB fiyatı, 0,05762 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
UB / USD güncel fiyatı nedir?
UB / USD güncel fiyatı $ 0,05762. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Unibase varlığının piyasa değeri nedir?
UB piyasa değeri -- USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki UB arzı nedir?
Dolaşımdaki UB arzı, -- USD.
UB için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
UB, ATH fiyatı olan -- USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük UB fiyatı (ATL) nedir?
UB, ATL fiyatı olan -- USD değerine düştü.
UB işlem hacmi nedir?
UB için 24 saatlik canlı işlem hacmi $ 101,44K USD.
UB bu yıl daha da yükselir mi?
UB piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için UB fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-06 11:49:06 (UTC+8)

Unibase (UB) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
11-05 17:18:00Sektör Haberleri
Ethereum 3.300 $ seviyesini aşarak toparlanıyor, 24 saatlik düşüş %8,98'e daralıyor
11-05 10:42:00Zincir Üstü Veriler
Son 24 saatte, küresel likidasyonlar 2 milyar doları aştı ve 470.000'den fazla trader likide edildi
11-04 17:22:15Sektör Haberleri
Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 21'e Düştü, Piyasa "Aşırı Korku" Durumuna Girdi
11-04 15:40:43Sektör Haberleri
Gizlilik sektörü tokenleri yükselmeye devam ediyor, DASH 24 saatte %45'in üzerinde arttı
11-04 13:21:37Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelindeki likidasyonlar 1,2 milyar doları aştı, 320.000'den fazla trader likide edildi
11-04 05:28:00Sektör Haberleri
Geçen hafta, dijital varlık yatırım ürünleri 360 milyon dolarlık net çıkış yaşarken, Bitcoin çıkışları 946 milyon dolara ulaştı

Öne Çıkan Haberler

Neden Bu Kadar Çok İnsan Boğa Piyasasında Hala Para Kaybediyor?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Ağlarının Yükselişi: 2025’te Bitcoin’in Geleceğini Şekillendiren Teknolojiyi Anlamak

October 6, 2025

2025’te Altcoinler: TOTAL3 Yeniden Rekor Kırdığında Ama Portföyünüz Hareket Etmiyor

October 5, 2025
Daha Fazla Görüntüle

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

